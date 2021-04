Koldingen

„Eine Schwalbe macht noch keinen Sommer“, sagt der Volksmund. Aber viele Stare sind ein gutes Zeichen für den auch wettermäßigen Beginn des Frühjahres. Nicht umsonst wird der Zugvogel im 1835 von Hoffmann von Fallersleben verfassten und 1844 zu einem Volks- und Frühlingslied vertonten Gedicht erwähnt: „Alle Vögel sind schon da … Amsel, Drossel, Fink und Star.“ So kündigen auch die zahlreichen jetzt über Koldingen geflogenen Stare wärmere Temperaturen an.

Ein Starenschwarm sucht am Bibersee zwischen Koldingen und Reden nach Futter auf den feuchten Wiesen. Quelle: Torsten Lippelt

Doch wie lange der 2018 vom NABU Deutschland zum „Vogel des Jahres“ gekürte Singvogel noch ein Frühlingsindikator sein wird, hängt auch vom Menschen ab. Der Star erfreut durch sein glänzendes, mit Punkten übersätes Gefieder und den oft atemberaubenden Kunstflug in Schwärmen mit mehreren Tausend Tieren zwar jeden Betrachter. Dabei hält er sich auch gern im Umfeld menschlicher Siedlungen auf und kann andere Vögel, Umgebungsgeräusche und sogar Hundegebell und Autoalarmanlagen stimmlich imitieren. Aber durch fehlenden Lebensraum mit Brutmöglichkeiten und Nahrung – immer weniger Würmer und Insekten – hat die Zugvogelart in den vergangenen 20 Jahren in Deutschland leider um rund eine Million abgenommen – auf etwa 3,6 Millionen Paare.

Von Torsten Lippelt