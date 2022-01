Pattensen

Die Volksbank eG Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat die Geschäftsstelle in Pattensen als Kinderschutzinsel ausgezeichnet. Die Filiale an der Marienstraße soll damit offiziell ein Zufluchtsort für Kinder in Not sein.

Die Volksbank bietet das Projekt gemeinsam mit der Kinderschutzallianz an. Dabei handelt es sich um ein niedersächsisches Bündnis mit Vertretern aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft mit dem Ziel, Kinder vor Missbrauch zu schützen.

Bank wird zur Kinderschutzinsel

„Mit der Kennzeichnung unserer Geschäftsstelle als Kinderschutzinsel wollen wir Kindern, die sich bedroht fühlen oder Hilfe benötigen, dazu ermutigen, den Kontakt mit uns aufzunehmen“, sagt Jan-Erik Schweppe, Geschäftsstellenleiter der Volksbank in Pattensen. Die Bankmitarbeiter wurden durch Mitglieder der Kinderschutzallianz geschult, um in Notsituationen handeln und den Kindern entsprechend helfen zu können. Schweppe weist darauf hin, dass es sich nicht um schwerwiegende Notsituationen handeln muss. Auch beim Verlust einer Fahrkarte oder eines Schlüssels könnten Kinder die Mitarbeiter in der Volksbank ansprechen.

Die Volksbank zeichnet aktuell noch weitere Filialen mit dem Kinderschutz-Symbol aus. Dazu gehören die Geschäftsstellen Lehrte, Sehnde, Springe, Harsum, Gronau und Nordstemmen.

Von Tobias Lehmann