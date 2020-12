Pattensen

Die Volksbank Hildesheim-Lehrte-Pattensen hat in diesem Jahr insgesamt 6600 Euro an 17 Vereine und Einrichtungen in den Kommunen Pattensen, Hemmingen und Springe verteilt. Das Geld stammt aus dem Reinertrag des sogenannten „VR-Gewinnsparens“ der Volksbank. Dabei handelt es sich um eine Lotterieform, die Gewinnen, Sparen und Helfen kombiniert.

Mit Losen die lokalen Vereine unterstützen

Auch wenn in diesem Jahr aufgrund der Corona-Beschränkungen die gewohnte Übergabe durch den Geschäftsstellenleiter Jan-Erik Schweppe nicht möglich gewesen ist, fanden die Zuwendungen aus dem Reinertrag doch ihren Weg zu den glücklichen Empfängern. Diese Förderungen ermöglichten es den Vereinen, die eigenen Kassen zu entlasten. „Wir freuen uns, dass wir in unserem Bereich wieder zahlreichen Vereinen und gemeinnützigen Institutionen bei der Umsetzung ihrer Projekte helfen konnten. Die Unterstützung ist in erster Linie unseren Gewinnsparern zu verdanken“, sagte Schweppe. „Jedes Los trägt dazu bei, dass wir soziale, kulturelle oder sonstige gemeinnützige Zwecke in der Region fördern können“, sagte er.

In der Gesamtbank wurden in diesem Jahr 184.830 Euro aus dem Reinertrag des Gewinnsparens an 219 Vereine verteilt. Bei geplanten Anschaffungen und Vorhaben können sich die Vereine im Geschäftsgebiet der Volksbank auch zukünftig gern an ihre Filiale vor Ort wenden.

Diese Einrichtungen aus Pattensen haben Geld erhalten: Gartenfreunde Pattensen (Pflanzen für eine Buchenhecke für die Gemeinschaftsflächen), DLRG-Ortsgruppe (Spielmaterial, ein Schrank zur Aufbewahrung von Utensilien), Tennisverein Pattensen/Leine (Defibrillator), DRK-Kita Kleinstadtpiraten (Sonnenschirme), Schwimmsparte TSV Pattensen, Swim Team Pattensen (jeweils Badekappen), Stadt Pattensen (Holzbänke für die Rad- und Wanderwege um Pattensen) und MSC Pattensen (Trainingsbälle und Streuwagen für Sand für eine bessere Befahrbarkeit des Trainingsplatzes).

Von Mark Bode