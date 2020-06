Pattensen/Jeinsen

Man stelle sich eine 14-Jährige vor, die mit dem Ziel, ihr Leben in die eigene Hand zu nehmen, die Koffer packt und zu Hause auszieht. Wie würde diese Geschichte wohl ausgehen? Möglichkeit Eins: die Rückkehr schon nach Stunden, spätestens aber nach ein paar Tagen. Möglichkeit Zwei: Das Mädchen gerät in zwielichtige Kreise, steigt sozial ab. Oder Möglichkeit Drei: Die Jugendliche trägt die Konsequenzen für ihr Handeln, entwickelt sich aus eigenem Antrieb vorbildlich und baut sich eine ansehnliche Existenz auf.

Dies ist die Geschichte von Linda Tornow aus Pattensen, einer früheren Abtrünnigen, die heute, knapp zwei Jahrzehnte nach ihrem Auszug aus dem Elternhaus, reinen Tisch macht - im eigenen Wohnzimmer in Jeinsen, bei Kaffee und Keksen. „Ich war ein schwieriger Teenager, ein echter Härtefall“, gesteht die 33-Jährige ihre Jugendsünden.

Abschied vom Elternhaus war endgültig

Weder kehrte sie als Teenager nach Hause zurück, noch geriet sie auf die schiefe Bahn. Seit zweieinhalb Jahren arbeitet Tornow als Außendienstlerin für einen Systemgastronomie-Anbieter, genießt den letzten Tag ihres zweiwöchigen Urlaubs. Dann ist sie wieder mit ihrem schwarzen Kombi unterwegs.

70.000 Kilometer legt sie jedes Jahr zurück, um in deutschen Großstädten Kunden zu betreuen, sie zu schulen und ihnen natürlich auch Produkte zu verkaufen. Mal Berlin, mal Frankfurt und dann wieder in Süddeutschland. Zuvor arbeitete sie in einem Fuhrparkmanagementservice und davor für die Gastrohandelssparte eines großen Lebensmitteleinzelhändlers.

Im Café Anno fürs Leben gelernt

Doch die intensivste Zeit mit der steilsten Lernkurve ist und bleibt der Start ihrer frühen beruflichen Laufbahn in Pattensen. Weil die Dinge zu Hause nicht so gelaufen seien, wie es ihr gefiel, hieß Tornows Motto „Ich bin dann mal weg“. Der Einzug bei ihrer Freundin wollte aber auch finanziert werden. Also besserte Linda Tornow als Kellnerin im Café Anno ihr Taschengeld auf - nicht um Schmuck oder Accessoires zu kaufen, wie es von Mädchen in diesem Alter zu erwarten wäre, sondern um möglichst unabhängig durchs Leben zu kommen. Und während Gleichaltrige sich an den Wochenenden in der Vormittagszeit von den Strapazen des Partylebens erholten, band sie sich als junge Bedienung die Kellnerschürze um und versorgte Gäste des Cafés mit Speisen und Getränken. Freiheit hat eben ihren Preis.

Und doch zahlte sich der Einsatz aus: Mit Anfang 20 war die Schülerin, die kellnerte und inzwischen auch kochte, zur Betriebsleiterin der Gastronomie aufgestiegen. „Es war nicht leicht, Mitarbeiter zu delegieren, die altersmäßig auch meine Eltern hätten sein können“, erzählt sie. Und dann schwelgt Linda Tornow in Erinnerungen: „Als ich in meine erste eigene Wohnung einzog, für die der damalige Chef bürgte, bekam ich von Kollegen und Gästen Geschenke zum Einstand: Bügeleisen, Staubsauger, Bonsaibäumchen.“ Auch an die holländischen Messebauer erinnert sie sich gerne zurück, „die sich für große Schnitzel und Biere eine Woche später mit einer holländische Kuchenspezialität bedankten“.

Nicht alles gleich persönlich nehmen

Unbezahlbar sei die Menschenkenntnis, die sie in dieser Zeit erwarb. Wann immer Kunden querschießen, könne sie heute die Wogen mit Empathie und Fingerspitzengefühl glätten. „Wenn sich mal jemand aufregt, ist es nie persönlich“, stellt Tornow fest und empfiehlt: „Verständnis signalisieren und ernsthaft Probleme lösen wollen hilft, Konflikte zu entschärfen.“

Von Marian Prill