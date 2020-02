Pattensen

Die Heimatstube Pattensen erinnert an einen für die Stadt wichtigen Mann: Herzog Erich I., der am 16. Februar 1470, also vor 550 Jahren, in Neustadt geboren wurde.

Die Pattenser waren Erich I. für den Wiederaufbau ihrer Stadt damals so dankbar, dass sie ihm ein dauerhaftes Denkmal setzten. Justinus Gobler verfasste in lateinischen Hexametern ein Lobgedicht auf einer Schriftplatte aus Sandstein, 1,34 Meter hoch und 2,42 Meter breit. Diese besteht auch heute noch. Sie kann zu den Öffnungszeiten der Stadtverwaltung im zweiten Stock des neuen Rathauses besichtigt werden.

Erich I. ließ Pattensen wieder aufbauen

Das Werk ist zwischen 1540 und 1549 entstanden und damit nach Auskunft von Hermann Schuhrk von der Heimatstube „nach der St.-Lucas-Kirche das älteste oberirdische Zeugnis der Pattenser Geschichte“. Der vollständige lateinische Text und die deutsche Übersetzung sind in der Heimatstube, Steinstraße 9, erhältlich. Dort kann auch ein Gemälde betrachtet werden, das die Stadt Pattensen nach dem Wiederaufbau im Jahr 1540 zeigt.

Der Pate von Erich war Kaiser Maximilian von Österreich, dem Erich 1504 in einer Schlacht bei Regensburg sogar einmal das Leben rettete. Zum Dank ernannte Maximilian seinen Patensohn zum Ritter. Nach dem Tod des Vaters, Herzog Wilhelm von Braunschweig und Lüneburg, teilte sich Erich 1495 mit seinem Bruder Heinrich dem Älteren das Erbe: Heinrich übernahm Wolfenbüttel und Erich Göttingen und Calenberg. „ Dat Land twischen Deister un Leine, dat is et rechte, dat ick meine“, kommentierte Erich damals.

Erich I. erlaubte Hannover ein jährliches Schützenfest

Erich führte die beiden Territorien zum Fürstentum Calenberg-Göttingen, zu dem auch Pattensen gehörte, zusammen. In der Hildesheimer Stiftsfehde wurde Pattensen 1519 erobert und fast vollständig niedergebrannt. Erich sorgte anschließend für den Wiederaufbau von Stadt und Burg und ließ auch die Mauern und Wälle wieder errichten. Die heute an der Dammstraße in Pattensen-Mitte noch sichtbare Mauer stammt aus dieser Zeit.

Ein weiteres Vermächtnis: Im Jahr 1529 erlaubte Erich I. der Stadt Hannover ein jährliches Schützenfest zu veranstalten. Heute gilt die traditionelle Veranstaltung in Hannover als das größte Schützenfest der Welt.

Erich heiratet Herzogin Elisabeth

Im Alter von 55 Jahren heiratete Erich 1525 nach dem Tod seiner ersten Frau die damals erst 14-jährige Herzogin Elisabeth. Sie übernahm nach Erichs Tod 1540 zunächst die Regierungsgeschäfte. Der gemeinsame Sohn und spätere Thronfolger Erich II. war beim Tod des Vaters erst zwölf Jahre alt. Elisabeth zeigte sich als sehr aktive Regentin. Sie führte unter anderem die Reformation im Fürstentum ein und sorgte zudem für eine geordnete Rechtspflege und moderne Verwaltung. Erich II. übernahm das Fürstentum 1545 und blieb dessen Regent bis zu seinem Tod 1584. Da er einen leiblichen Sohn lediglich mit seiner Geliebten hatte, seine beiden Ehen aber kinderlos blieben, fiel das Fürstentum anschließend an Herzog Heinrich Julius von Braunschweig-Wolfenbüttel.

Die Heimatstube ist immer donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet sowie nach Vereinbarung unter der Telefonnummer (0 50 66) 69 02 85.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann