Koldingen/Reden

Die Stadt hat den Wanderweg zwischen Koldingen und Reden in der Nähe des Biberteichs sperren lassen. „Wir bitten dort um extreme Vorsicht. Es ist viel Totholz in den Bäumen, das herunterfallen kann“, teilt Stadtsprecherin Andrea Steding mit. Der Weg ist bereits vor einigen Tagen gesperrt worden. Doch es sei schon mehrfach vorgekommen, dass die Absperrung einfach verrückt und umgangen wurde. „Unser Baumkontrolleur warnt eindringlich davor“, sagt Steding.

Totholz am Wanderweg soll nächste Woche entfernt werden

Die Mitarbeiter der beauftragten Firma werden das Totholz aus den Bäumen voraussichtlich in der nächsten Woche entfernen. „Dass sie nach unserer Benachrichtigung in dieser Woche nicht gleich am nächsten Tag anrücken, ist verständlich“, sagt Steding. Sobald das abgestorbene Holz entfernt sei, soll der Weg wieder freigegeben werden.

Von Tobias Lehmann