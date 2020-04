Schulenburg

Wie halte ich eine Kuh? Wie füttere ich ein Schwein? Wie baue ich Weizen an? Was ist in der Landwirtschaft wichtig? All das sind Fragen, die einen angehenden Landwirt interessieren. Thomas Meier aus Pattensen-Schulenburg kann die Fragen längst beantworten. Denn der 24-jährige staatlich geprüfte Betriebswirt, mit Schwerpunkt Agrarwirtschaft, kann selbst ausbilden.

Während in Schulenburg auf der Winterweide die Mutterkühe und Kälber der Rasse Deutsch-Angus grasen, glänzt der Landwirt mit seinem Wissen. Doch Meier redet nicht nur. Er ackert auch. Im wahrsten Sinne des Wortes. Die 150 Hektar Land, die er und seine Familie – dazu gehören Mutter, Vater und Bruder – bewirtschaften, werden aktuell für die Rübenaussaat vorbereitet. Um eine ungefähre Vorstellung von der Dimension der Bodenfläche zu bekommen: Die Vatikanstadt in Rom mit ihren insgesamt 600 Einwohnern könnte ganz locker dreimal darauf Platz finden.

Bis zu 21 Stunden auf den Beinen

In der Landwirtschaft spiele der Faktor Zeit eine andere Rolle als in einem normalen Bürojob, erklärt Thomas Meier. „Ich denke nicht in Stunden, sondern in Hektar. Wenn meine Mutter anruft und fragt, wie lange wir noch machen, kann die Antwort zum Beispiel drei Hektar lauten."

Der Tagesablauf der Landwirte Meier: „Dünger streuen, spritzen, Boden bearbeiten, Saatbettvorbereitung, Aussaat, Ernte.“ Letzteres bindet massiv Zeit. Es kommt vor, dass die Familie in einem ein- bis zweiwöchigen Zeitraum täglich bis zu 21 Stunden auf den Beinen ist. „Während der eine sich um die Fütterung der Tiere kümmert, macht der andere die Geräte startklar“, erklärt der junge Mann, der gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder auch noch die Freiwillige Feuerwehr in Schulenburg verstärkt. Und wenn noch etwas Zeit bleibt, spielt er als Schlagzeuger im Musikzug Schulenburg.

Schauen, was die Natur gibt

„Ich kann fast genauso lange Trecker fahren, wie ich laufen kann“, sagt der Schulenburger und tätschelt einem Angusrind den Kopf. Eine Menge Wissen über Landwirtschaft habe Meier sich durch Ausbildung und Fachschule angeeignet. Er weiß, was zu tun ist, um die Wahrscheinlichkeit guter Erträge zu erhöhen. „Wir arbeiten mit der Natur und schauen, was sie uns gibt. Wasser oder Trockenheit? Kälte oder Wärme?"

Doch nicht nur von der Natur sind die Ergebnisse der Meiers abhängig, auch von weiterverarbeitenden Betrieben und dem Handel. Landwirte können ihre Preise nicht selbst bestimmen, sondern fragen die Abnehmer, was diese bereit sind zu zahlen. Die Schwankungen durch Wetter und Weltmarkt wirken sich aufs Ergebnis aus. Ob der Abnehmer 16 Euro für 100 Kilogramm Weizen löhnt oder 26 Euro, macht hochgerechnet auf eine Ernte einen gewaltigen Unterschied.

Serie: „Eine Stunde mit ..." Tafelhelfer, Künstler, Landwirt oder Polizist:In unserer Serie „Eine Stunde mit ..." wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen.

Erschwerend kämen die Kratzer am Berufsimage hinzu, sagt Thomas Meier. „Uns Landwirten wird immer wieder nachgesagt, wir seien Tierquäler und Umweltverschmutzer. Was aber sollte uns das bringen?", fragt er. „Wir denken nicht von Jahr zu Jahr, sondern in Generationen. Wenn die Tiere nicht artgerecht gehalten werden, wird eine unglückliche Milchkuh keine 30 bis 40 Liter Milch geben. Und wenn ich den Boden nicht so behandle, dass er Wasser aufnimmt, Wasser abgibt, Nährstoffe aufnimmt und sie an die Pflanzen abgibt, dann kann ich nicht erwarten, dass ich zehn Tonnen Weizen pro Hektar ernte.“

Von Marian Prill