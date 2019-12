Pattensen

„Wir machen das Obst und Gemüse schön“, sagt Monika Fürmeyer, während sie die letzte Ware in einer schwarzen Kiste ablegt. Für heute ist sie fertig. Die Früchte ihrer Arbeit ernten andere. Es sind Menschen, die darauf warten, an diesem Donnerstag den Raum durch dieselbe Tür zu betreten, durch die Fürmeyer gleich geht, um sich auf den Nachhauseweg zu machen. Die Menschen, die hier kaufen, sind auf soziale Unterstützung angewiesen und werden Orangen, Bananen, Äpfel aber auch Brot und andere Lebensmittel für einen Bruchteil des Preises erwerben, für die sie in den Supermärkten der Umgebung verkauft werden.

„Es wäre tragisch, Lebensmittel wegzuwerfen“

Bevor die ehrenamtliche Tafelhelferin mit ihren Kollegen jeden zweiten Donnerstag im Monat mit dem Sortieren beginnen kann, sammeln Fahrer der Laatzener Tafel die Ware in den umliegenden Supermärkten ein und bringen sie in den Nebenraum der St. Lucas Kirche. Ein großer Teil der Produkte könne noch guten Gewissens verkauft werden, sagt Fürmeyer. „Manchmal ist in einem Orangennetz nur ein Orange schlecht, die anderen sind aber noch tadellos“, erklärt sie und bekräftigt, „es wäre tragisch die Ware wegzuwerfen.“ Es gäbe allerdings auch Lebensmittel, die nur noch an Tiere verfüttert werden können. Diese hole sich dann eine Frau für ihre Ziegen ab.

Monika Fürmeyer hat Feierabend. Sie legt die Schürze ab und erzählt davon, dass sie schon seit zehn Jahren für die Laatzener Tafel arbeitet. „Essen wegwerfen ist nicht vertretbar“, findet sie, obwohl sie selbst nie Mangel erfahren habe. Eigentlich hat die 69-Jährige jeden Tag frei, denn sie ist Rentnerin. Sie könnte den ganzen Tag die Beine hochlegen und sich von vielen Jahrzehnten auf der Verkaufsfläche in einem Warenhauskonzern ausruhen. Doch das wäre ihr zu langweilig.

In vier Stunden werden 800 Kilo Ware sortiert

Also nimmt die Rentnerin, die zusätzlich viel Sport treibt und gerne Akkordeon spielt, jeden zweiten Donnerstag im Monat zwanzig Minuten Fahrtzeit auf sich, um in der St.-Lucas-Kirche zu helfen. Jeden zweiten Donnerstag 20 Minuten Fahren. Das sind hochgerechnet auf zehn Jahre 86 Stunden, also gute zehn Arbeitstage. Dazu kommen im Schnitt vier Stunden Arbeit pro Tag. Das waren in der letzten Dekade 130 volle Arbeitstage. Ganz zu schweigen von den Mengen, die Fürmeyer in dieser Zeit bewegt hat: Grob geschätzt sortiert sie in vier Stunden 800 Kilogramm Ware. Auf zehn Jahre hochgerechnet sind das 208 Tonnen Lebensmittel, die die Rentnerin bewegt hat. Und das alles, ohne einen einzigen Cent dafür bezahlt zu bekommen.

Was motiviert eine Frau dazu, so etwas zu tun? Die Antwort klingt plausibel: „Ich habe die Zeit dafür, es macht mir viel Spaß, zu helfen und wir sind einfach auch eine ganz tolle Truppe.“ Gelegentlich verabreden sich die Laatzener Lebensmittelretter zum Abendessen im Restaurant. Das zeigt: Helfen verbindet.

„Heute wurde im Vergleich zu sonst relativ wenig geliefert“, sagt Fürmeyer zu ihrer Kollegin Regine Methner, die gerade angekommen ist. Sonst sei es deutlich mehr. „So viel, dass wir uns immer über Verstärkung freuen“, sagt Fürmeyer. Regine Methner verkauft die Produkte an Menschen, die ihre Bedürftigkeit belegen können. Niemand zahlt weniger als 2 Euro und keine Bedarfsgemeinschaft zahlt pro Einkauf mehr als 4,50 Euro. Monika Fürmeyer ist dann längst schon zu Hause. Sie hat in ihrem Leben genug verkauft. Das dürfen gern andere übernehmen.

Serie: „Eine Stunde mit ...“ Tafelhelferin, Künstlerin, Landwirt oder Polizist: In unserer Winterserie „Eine Stunde mit ...“ wollen wir die Pattenser zum Gespräch bitten, sie kennenlernen und ihre Geschichten erzählen. Wir treffen Menschen in ihrem beruflichen Umfeld und zu Hause, wollen herausfinden, wie sie leben und was sie machen. Unsere Reporter sind den ganzen Winter lang unterwegs, um eine interessante, aufschlussreiche und spannende Stunde mit ihnen zu verbringen.

Von Marian Prill