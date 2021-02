Koldingen

Kurz nach 14 Uhr hatte eine Anwohnerin der Redener Straße in Koldingen am Mittwoch bemerkt, dass aus dem Keller des Nachbargrundstücks Wasser auf die Straße lief. Sie informierte schnell den Hausbesitzer und die Feuerwehr. Nachdem der Wasserversorger die Hauptleitung abgestellt hatte, konnten die Einsatzkräfte aus Reden und Koldingen damit beginnen, den Keller leer zu pumpen. Mehrere Haushalte mussten in der Folge ohne Trinkwasser auskommen.

Hauptanschlussrohr wurde erst vor einem halben Jahr neu verlegt

Der Hauseigentümer, der seinen Namen nicht nennen wollte, ist nach eigener Aussage dabei, das Haus zu sanieren. Vor einem halben Jahr sei das Hauptanschlussrohr neu verlegt worden. Bei diesem, so die erste Vermutung der Einsatzkräfte, sei vermutlich ein Ventil geplatzt, was zum Wasserschaden geführt habe. Der Hausbesitzer – ein gelernter Handwerker – habe im Keller diverse Werkzeuge gelagert. Zu der Schadenshöhe wollte er sich aber nicht äußern.

Der ebenfalls alarmierte Wasserversorger riet den Anwohnern der Redener Straße per Lautsprecherdurchsage, sich mit Leitungswasser einzudecken, bevor die Hauptleitung abgestellt werde. Erst nachdem kein neues Wasser mehr in den Keller floss, wurde die Feuerwehr aktiv und begann mit dem Abpumpen. Das Wasser leitete sie über einen Gully am Straßenrand in die Abwasserkanalisation. 15 Feuerwehrleute mit zwei Fahrzeugen wurden zum Einsatz gerufen.

Von Mark Bode und Torsten Lippelt