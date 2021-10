Schulenburg

Langsam beginnt die Nachmittagssonne ins kleine Vereinsheim des TSV Schulenburg/Leine zu scheinen. Es mag eigentlich niemand gehen, aber es wird langsam Zeit für die gutgelaunten Gäste aus Weerselo, an ihre Rückfahrt im Reisebus zu denken. Immerhin haben sie noch eine mindestens zweieinhalbstündige Fahrt über die A2 und A30 in ihren 230 Kilometer entfernten, grenznahen niederländischen Heimatort vor sich, der nahe bei den Städten Hengelo und Enschede liegt.

Die beiden Ehepaare (von links) Toni und Elli Roelofs und Hans und Gerda Schotten sind vor mehr als 20 Jahren mal gemeinsam in viereinhalb Tagen per Fahrrad von Weerselo nach Schulenburg gefahren. Quelle: Torsten Lippelt

Doch bevor es wort- und mitunter auch tränenreich an den Abschied auf Zeit geht, überreicht die Gästerunde um Jan Weiden zahlreiche Präsentkörbe an den früheren TSV-Vorsitzenden und zugleich Ehrenvorsitzenden Heinz Möller und die elf anderen Gastgeber. Die Weerseloer haben heimische Leckereien unter die Klarsichtfolien gepackt: neben dem unvermeidlichen Gouda auch Biskuits und Bonbon-Naschereien, das Krentenwegge genanntes Rosinenbrot und „Kruiden-Bitter“, also ein Kräuterbitter.

Freundschaft TSV und Weerselo besteht seit fast 50 Jahren

„Das ist immer toll hier, eine gute Kameradschaft“, versucht sich Jan Weiden auf Deutsch. Der 83-Jährige ist seit dem ersten Treffen der einstigen Fußballer und ihrer Familien aus Schulenburg und Weerselo vor fast 50 Jahren mit dabei. Ein Testspiel im Jahr 1972 zwischen den beiden Herrenteams TSV Schulenburg und VV UD Weerselo bildete damals die Grundlage für die nunmehr schon fünf Jahrzehnte anhaltenden Kontakte. Diese sind inzwischen altersbedingt – der Durchschnitt aller liegt bei 70plus – rein freundschaftlich und nicht mehr im ursprünglich sportlichen Messen auf dem Platz.

5 G bestimmt den Besuchstag der Gäste aus Weerselo bei ihren Schulenburger Freunden: gegessen, getrunken, geklönt, Geschenke überreicht und zum Abschluss gesungen. Quelle: Torsten Lippelt

Das wievielte Treffen es ist, darüber sind sich Jan Weiden und Heinz Möller nicht ganz einig, auch wenn beide von Anbeginn mit dabei waren. „Anfangs gab es zwei gegenseitige Besuche pro Jahr, zwischendurch wurde es dann auch mal weniger – und jetzt treffen wir uns jährlich“, blickt der einstige TSV-Chef Heinz Möller zurück. Aus sonstigen Wochenendaufenthalten ist dieses Mal nun eine Tagesfahrt von Weerselo nach Schulenburg und zurück geworden.

Niederländer sind gern in Pattensen

Auf dem Programm stehen nach der Ankunft am späten Vormittag daher nur ein Mittagessen im Landgasthaus Jeinsen und danach das gemeinsame Feiern und Klönen bei Kaffee, Kuchen und Schnittchen am TSV-Sportplatz. „Die schöne Umgebung mit der Marienburg und die Gastlichkeit gefallen mir immer wieder“, sagt Wilhelmine Vreeswijk. Gemeinsam mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann hatte sie sich schon frühzeitig mit dem Schulenburger Ehepaar Marlis und Heinz Müller angefreundet.

„Wo früher zwischen den Niederländern und uns historische Ressentiments bestanden, sind diese schnell überwunden wurden. Und unsere frühere Rivalität auf dem Fußballplatz und um den Fußball hat unsere Freundschaft nie gestört“, blickt Heinz Müller zurück. Bis in die Achtzigerjahre hinein habe man noch gegeneinander gespielt.

Schulenburger sollen zum Jubiläum nach Weerselo kommen

Am sportlichsten sind in den fünf Jahrzehnten wohl die Weerseloer Ehepaare Hans und Gerda Schotten und Toni und Elli Roelofs gewesen: Vor mehr als 20 Jahren fuhren sie zusammen per Fahrrad nach Schulenburg. „Viereinhalb Tage hat das gedauert. Zurück ging es dann jedoch schneller – mit einem Auto, das uns abholte“, sagt Gerda Schotten und lacht. Jan Weiden äußert einen Wunsch: „Wir hoffen jetzt im nächsten Jahr wieder auf einen Gegenbesuch unserer Schulenburger Freunde zum 50-jährigen Jubiläum.“

Von Torsten Lippelt