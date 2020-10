Koldingen

Schlieren im Wasser, Absperrband am Ufer: Was ist da los am Koldinger See? Eine HAZ-Anfrage bei der zuständigen Region ergab, dass den Umweltbereichen zumindest zu den Schlieren nichts bekannt ist.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es immer mittwochs um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

Was das Flatterband am Wegesrand betrifft, bestätigt Regionssprecherin Christina Kreutz: „In der Tat gibt es dort eine Abbruchkante am Weg.“ Die Region Hannover habe die Stelle deshalb kurzfristig vor knapp zwei Wochen abgesperrt und kläre jetzt das weitere Vorgehen. Dabei seien auch Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen. „Geplant ist, kurzfristig Abhilfe zu schaffen. Wie schnell das gelingt, hängt aber auch von der Witterung ab“, so Kreutz.

Von Katharina Kutsche