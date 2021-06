Pattensen-Mitte

Hübsch anzusehen ist es zuletzt nicht mehr gewesen: Das Wegekreuz am Kuhanger ist nach elf Jahren stark renovierungsbedürftig gewesen. Thomas Mohr, Sohn von Wegeteam-Mitglied Herbert Mohr, hatte das Kreuz im Jahr 2010 errichtet. Ihm kam nun auch die Aufgabe der Restaurierung zu. Jetzt steht das Kreuz wieder an seinem Platz. Und Mohr senior ist begeistert: „Es sieht fast besser aus, als es ursprünglich gewesen ist.“

Das Wegekreuz war in keinem guten Zustand mehr und musste restauriert werden. Quelle: privat

Wie viele Arbeitsstunden der gelernte Tischler Thomas Mohr (57) investiert hatt will er nicht verraten. „Es war so manche“, sagt sein Vater. Thomas Mohr hatte das Wegekreuz abgebaut und in seine Werkstatt nach Devese transportiert. Dort schraubte er die Einzelteile auseinander und bearbeitete diese mit einem Stechbeitel. „Aber nur so viel, wie nötig war. Denn es sollte ja noch als Kreuz zu erkennen sein“, sagt Herbert Mohr. Die teils etwas morschen Holzteile wurden ausgebessert und verfestigt. „Anschließend wurde alles mit hochwertigen Holzschutzmitteln nachhaltig imprägniert“, erläutert Mohr senior.

Auch maroder Holzsockel ist erneuert worden

Sein Sohn habe auch den Holzsockel des Kreuzes am Wegesrand erneuert. „Der war unten auch schon ganz schön angefressen“, sagt das Wegeteam-Mitglied. Danach schraubte er alle Teile wieder zusammen und stellte das Kreuz am Kuhanger wieder auf. Es war ursprünglich ökumenisch geweiht worden. „Ich glaube, das gilt nach den Arbeiten immer noch“, sagt Herbert Mohr. Falls Pfarrer oder Pastoren aus Pattensen das anders bewerten, sei er für eine erneute Zeremonie aber durchaus offen, fügt er hinzu.

Von Mark Bode