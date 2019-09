Pattensen-Mitte

„Sommer, Sonne – radeln und wandern im wunderbaren Calenberger Land“ – so lautet der Titel des nächsten Vortrags bei der Reihe St. Lucas am Vormittag. Die Veranstaltung beginnt am Montag, 9. September, um 9.30 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde, Corvinusplatz 2. Die Teilnahme ist kostenlos, Spenden sind willkommen.

Das Wegeteam im Stadtmarketing Pattensen mit den Ehrenamtlichen Herbert Mohr, Herbert Meyer, Helmut Krause und Günter Gutknecht wird über die Geschichte des Teams und dessen Aktionen erzählen.

Horst Angermeyer, Organisator von St. Lucas am Vormittag, kündigt dabei interessante Einblicke in die ehrenamtliche Arbeit des Wegeteams an – von der Idee, Wanderwege einzurichten, bis hin zu Erläuterungen über die damit verbundenen Aufgaben. Dabei werden auch wichtige Fragen zur Finanzierung oder zur notwendigen Zusammenarbeit und Abstimmung mit anderen Institutionen und Behörden angesprochen.

Bietet zu jeder Jahreszeit schöne Aussichten: der vom Wegeteam Pattensen markierte Koldinger-Seen-Weg. Quelle: Herbert Mohr

Auf 110 Kilometern Strecke um Pattensen herum gibt es inzwischen sieben gekennzeichnete Wegführungen, die bei dem Vortrag in zahlreichen Bildern dargestellt werden.

Von Kim Gallop