Pattensen

Wo sind in und um Pattensen im Moment die schönsten Ecken zum Wandern und Radfahren? Das Wegeteam weiß es, schließlich haben die Ehrenamtlichen selbst die sieben Wanderrouten erarbeitet und markiert. Für die Saison haben Herbert Mohr, Herbert Meyer, Helmut Krause und Günter Gutknecht ihre Arbeit getan: Sie haben schiefe Wegweiser aufgerichtet, Bänke neu gestrichen und Müll am Wegesrand aufgesammelt.

Spiegelbild: Der Koldinger See bietet reitet reizvolle Ausblicke. Quelle: privat

Aktuell empfiehlt Herbert Mohr zum Beispiel den Calenberger Ackerweg, der am Pattenser Bad beginnt und endet. Zu sehen sind auf der Zehn-Kilometer-Tour unterwegs die leuchtenden Rapsfelder. Die Tour führt unter anderem zum wohl einzigen Wegekreuz im Calenberger Land. Es steht am Kuhanger, einem besonders schönen Platz. Dort ist auch eine Obstbaumreihe, die im Frühjahr üppig blüht und später leckere Früchte anbietet.

Weiter gibt es hier auch einen beliebten Rastplatz und ein Insektenhotel sowie eine Brachfläche für Vögel, die am Boden brüten, und ein Feuchtbiotop. Geschnitzt wurde das Kreuz von Thomas Mohr aus Devese. Es war ein Geschenk von Freunden zum 75. Geburtstag von Herbert Mohr.

Seen-Weg ist überlaufen

Vom Koldinger-Seen-Weg, der in Koldingen am Lindenplatz beginnt und endet, rät Mohr derzeit jedoch eher ab. Auf der 13 Kilometer langen Strecke seien sehr viele Menschen zu Fuß und auch mit dem Fahrrad unterwegs. Da kann es am Großen Koldinger Teich schon mal eng werden.

„Nicht überlaufen ist auch der Oerier Wald und Flurweg mit dem schönen Rastplatz südlich des Oerier Waldes“, ergänzt Mohr. Die Tour Oerier Wald und Flur hat als Start und Ziel ebenfalls das Pattenser Bad. Der Weg ist zwölf Kilometer lang, die Gehzeit beträgt drei bis vier Stunden.

Alle Touren sind in der Karte „... wanderbares Calenberger Land“ verzeichnet, die für 3,95 Euro unter anderem bei Rewe im Calenberg Center zu kaufen ist.

Von Kim Gallop