Wer in den vergangenen Jahren zu Fuß oder per Rad an den Koldinger Teichen unterwegs gewesen ist, weiß die vom ehrenamtlichen Pattenser Wegeteam dafür aufgestellten Wander- und Tourenschilder zu schätzen. Damit die Liebhaber der Natur rings um Pattensen nun noch etwas detaillierter erfahren, wo sie unterwegs sind und wie lang der Weg ist, haben die Teammitglieder Herbert Mohr, Herbert Meyer und Helmut Krause eines der Schilder aktualisiert.

Bisherige Tafel bot nur allgemeine Informationen

Am Parkplatz der Koldinger Teiche am Leinebogen wies bisher eine dort aufgestellte Tafel nur sehr allgemein auf die sieben vorgeschlagenen und beschilderten Wege durch das „wanderbare Calenberger Land“ und ihre Weglänge hin. Drei dieser Touren – der Welfenweg, der Koldinger-Seen-Weg und der Ring der Städtepartnerschaft – verlaufen entlang der Stelle des neu angebrachten Schildes. Wer bisher allerdings wissen wollte, wie lang eine Runde um den angrenzenden großen Koldinger See ist, und was es für Besonderheiten gibt, musste sich dazu anderweitig informieren.

Das neue Schild hängt am Parkplatz am großen Koldinger See. Quelle: Torsten Lippelt

„Auf unserer jetzt neu angebrachten Tafel kann jeder sehen, dass der Rundweg um den See 3,9 Kilometer lang ist und etwa eine Stunde Gehzeit erfordert“, sagte Mohr. Wo bislang eine Karte des Calenberger Landes mit allen Pattenser Stadtteilen zu sehen war, finden Spaziergänger und Radfahrer nun eine von Herbert Meyer mit Hand gezeichnete Landkarte mit dem Weg um den See. „Den Weg gehen alle Interessierten am einfachsten im Uhrzeigersinn ab, denn so haben wir auch unsere Wegepfeile angebracht“, erklärte Mohr. Auf der detaillierten und liebevoll erstellten neuen Tafel sind Stellen mit Sitzgelegenheiten, Aussichtstürmen zur Vogelbeobachtung und ein Hinweis auf die Kormoraninseln verzeichnet.

Über einen QR-Code gibt es schnell zusätzliche Informationen

„Wer noch mehr Informationen über die Wege erhalten möchte, kann mit seinem Smartphone den auf der Infotafel aufgedruckten QR-Code einscannen oder auf der Internetseite der Stadt Pattensen beim ehrenamtlichen Wegeteam nachgucken“, ergänzte Helmut Krause. Der QR-Code ist eine einfache Möglichkeit, direkt auf die Homepage der Stadt unter www.pattensen.de zu gelangen.

Die Kosten von rund 80 Euro für die Anfertigung der neuen Infotafel trägt das Wegeteam – wie bereits bei anderen ausgewechselten Tafeln. Das Geld stamme laut des Trios von Spenden von Bürgern, denen der Erhalt der Rundwege und eine vernünftige Ausschilderung wichtig sind. Da das demontierte bisherige Schild noch intakt und lesbar ist, plant das Wegeteam, dieses nicht zu entsorgen. Die Männer wollen die Tafel behalten und an einer anderen Stelle installieren. Einen geeigneten Ort gibt es dafür allerdings noch nicht.

