Das Wegeteam hat am alten Mühlenwehr in Pattensen-Koldingen ein Hinweisschild angebracht. Spaziergänger können somit Wissenswertes über den Bau erfahren.

Pattensen - Wegeteam stellt neues Schild am Mühlenwehr auf

