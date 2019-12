Pattensen-Mitte

Wenn der Musikverein Pattensen zum Weihnachtskonzert einlädt, ist der Ratskellersaal voll. Rund 300 Zuhörer haben am Sonntagnachmittag klassische Klänge und Filmmusik genossen, aber auch Gesang und weihnachtliche Texte. Einige Weihnachtslieder zur Blasmusik des Musikvereins haben die Besucher sogar mitgesungen. Mehr als zwei Stunden dauerte das Konzert bei Kaffee und Kuchen.

Unter der versierten Leitung von Tobias Zielinski lag der Schwerpunkt im ersten Teil zunächst auf klassischer Musik, was das Publikum kräftig mit Beifall belohnte. Zum Programm gehörte „Semper Fidelis“ von John Philip Sousa ebenso wie Tschaikowskys „Symphonic Portrait“ und der bekannte Säbeltanz von Aram Khatchaturian. Unterstützt von den älteren Vereinsmusikern präsentierte das Jugendorchester das „Largo Theme“ von Antonín Dvorak. Im Anschluss intonierten die Jugendlichen dann die beiden Filmtitel „Die Schöne und das Biest“ und die „ Star Wars Saga“.

Die seit dem Sommer beim Musikverein in der Rhythmusgruppe als Schlagzeugerin aktive Ann-Sophie Linnartz sprang nach der Pause für die erst am Morgen kurzfristig erkrankte Gesangskollegin ein. Mit „All I want for Christmas is you“ von Mariah Carey und Leonard Cohens „Hallelujah“ trug sie zwei stimmlich anspruchsvolle Lieder vor und wusste ihre Zuhörer durchaus damit zu überzeugen.

Für fröhliche Momente und Lacher zwischendurch sorgte Karl Zielinski, der Vater des Dirigenten. Umrahmt von einer Lichterkette verlas er aus einem historischen Holz-Bauernstuhl mit hoher Rückenlehne einem Märchenerzähler gleich zwei humorige Weihnachtstexte. Dabei ging es zunächst um einen sich wegen Motorschadens immer schneller drehenden Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. Anschließend verlas er ein Gedicht von James Krüss, das von einer noch von niemandem gesehenen Weihnachtsmaus handelte, die stets alles Süße vom Baum wegnascht.

Nach Irving Berlins „White Christmas“ sang Linnartz ein weihnachtliches Medley mit „Alle Jahre wieder“, „Ihr Kinderlein kommet“ und „Süßer die Glocken nie klingen“. Danach stimmte das Publikum bei den vom Musikverein gespielten traditionellen Weihnachtsliedern mit ein. Bei „Stille Nacht, Heilige Nacht“ sang dann fast der gesamte Saal gefühlvoll mit.

Altes Spritzenhaus soll 2020 umgebaut werden Es wird langsam: Dirigent Tobias Zielinski informierte beim Weihnachtskonzert darüber, dass vor etwa zwei Wochen, nach langen Gesprächen mit der Region Hannover, der Antrag auf Nutzungsänderung für das Alte Spritzenhaus an der Marienstraße in Pattensen gestellt worden ist. Der Verein hat das Haus erworben und will es künftig als Proberaum nutzen. Die Mitglieder hoffen nun auf eine Umbaugenehmigung im Frühjahr und Fertigstellung bis Ende 2020. Deshalb seien Geschenke jeder Art an den Musikverein – ob nun ein Getränkekühlschrank oder eine Geldspende – gern gesehen. Ursprünglich ging der Verein davon aus, dass er sein Konzert im Juni schon im Spritzenhaus geben konnte. Die Open-Air-Darbietung war als Einweihungsfeier gedacht, doch dann mussten die Musiker auf den Grotehof ausweichen. Im Alten Spritzenhaus war bis November 2018 der Förderverein Stadtmuseum untergebracht. Die Stadt hatte das Gebäude verkauft. Die Musikergemeinschaft ist im Internet auf der Seite www.musikverein-pattensen.de zu finden, E-Mail: marco.grote@musikverein-pattensen.de.

