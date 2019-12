Pattensen

Gleich drei Weihnachtsmärkte haben am Wochenende Besucher in das Stadtgebiet von Pattensen gezogen. In Koldingen hat der in diesem Jahr gegründete Dorfverein den ersten Weihnachtsmarkt seit fünf Jahren ausgerichtet. Die vielen Gäste auf dem Platz rund um die Kapelle zeigten, dass der Bedarf dafür da ist. „Die von unseren Mitgliedern selbst gebastelten Adventsgestecke waren schon nach zehn Minuten fast ausverkauft“, sagte Schriftführerin Felicitas Fazius am Sonnabend. Sie selbst bereitete für die Gäste gebratene Pilze zu. Auch nach Schulenburg und Hüpede strömten Besucher.

Weihnachtsmarkt Koldingen : Viele Institutionen beteiligen sich

Viele Institutionen aus Koldingen beteiligten sich an dem neuen Weihnachtsmarkt. Die Freiwillige Feuerwehr bot Würstchen und Getränke an, der Kapellenvorstand und der Sportverein Getränke. Die jüngeren Kindern freuten sich über ein kleines Karussell. Ob der Weihnachtsmarkt jetzt wieder in regelmäßigen Abständen angeboten wird, ließ Fazius noch offen. „Das müssen wir noch beraten“, sagte sie. Die nächste größere Aktion des bereits mehr als 80 Mitglieder zählenden Dorfvereins soll das Maifest werden.

Zur Galerie Am Wochenende besuchten Hunderte die drei Pattenser Weihnachtsmärkten in Koldingen, Hüpede und Schulenburg.

Erster Adventsmarkt auf Hof Calenberg bei Schulenburg

Erstmals hatte der Verein Buller & Bü unter der Leitung von Carolin und Steffen Lebjedzinski einen Adventsmarkt auf dem Hof Calenberg bei Schulenburg ausgerichtet. Die Familie hatte die vier Häuser auf dem Hof 2016 erworben. „Wir sind mit den Renovierungen fertig geworden und haben direkt mit den Vorbereitungen für unseren ersten Adventsmarkt begonnen. Es kostet Kraft, aber macht auch viel Spaß“, sagte Steffen Lebjedzinski.

Schulenburgs Ortsbürgermeisterin spielt Adventsmusik

16 Aussteller aus der gesamten Region präsentierten sich dort unter anderem Kunsthandwerk aus den Bereichen Stoff- und Textildesign, Holz und Steinwaren. Zwei Blasorchester sorgten für weihnachtliche Musik. In einem spielte auch Schulenburgs Ortsbürgermeisterin Svenja Blume mit. Zahlreiche Gäste waren vor Ort. „Mit diesem Zuspruch hatten wir nicht gerechnet. Wir sind überwältigt“, sagte Lebjedzinski. Auch er lässt noch offen, ob der Markt im nächsten Jahr wiederholt wird: „Wir wollen auf jeden Fall regelmäßig Veranstaltungen mit Künstlern aus der Region anbieten. Das wird nicht nur in der Weihnachtszeit sein.“.

Weihnachtsmarkt in Hüpede hilft auch Oerie

Auch in Hüpede, wo es den Weihnachtsmarkt seit 1993 alle zwei Jahre gibt, wurde am Wochenende gefeiert. Der Aktionskreis der Vereine und Einrichtungen hatte ein buntes Programm vor und in der Kirche organisiert: mit selbst gemachten Waren und Köstlichkeiten, einer Tombola und Kinderaktionen. Ortsbürgermeisterin Marion Kimpioka sprach um 15 Uhr zur Eröffnung, und der Grundschulchor sang. In der Kirche gab es ein Bilderbuchkino, ein üppiges Kaffee- und Kuchenbüfett sowie an Ständen Tür- und Adventskränze, wärmende Socken sowie Marmeladen und Liköre zu kaufen.

„Der Reinerlös des Weihnachtsmarktes wird wieder für gemeinnützige Aufgaben der Gruppen und Vereine in Hüpede und Oerie zur Verfügung gestellt“, sagte Pastorin Sabine Stuckenberg erfreut. Sie hatte die abendliche Adventsandacht gehalten und hob hervor, wie sehr das Fest hilft, Jung und Alt im Dorf miteinander ins Gespräch zu bringen.

Schumann besucht alle drei Weihnachtsmärkte

Bürgermeisterin Ramona Schumann hat alle drei Weihnachtsmärkte besucht. „Sie sind alle sehr unterschiedlich und alle toll“, sagte sie. Schumann lobte das ehrenamtliche Engagement: „Wir sehen wieder einmal, dass es ohne das Ehrenamt nicht geht. Es zeigt auch, dass die Bürger sich mit ihren Stadtteilen identifizieren.“

