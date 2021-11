Koldingen/Schulenburg

Eigentlich ist Wilko Drauschke Schlossführer auf der Marienburg. Doch für den „Winterzauber“ ist er in ein besonderes Kostüm geschlüpft. „Viele Kinder halten mich für Gandalf oder Dumbledore. Viele kennen Merlin gar nicht mehr“, sagt der 31-Jährige. Trotz der ungewohnten Kleidung genießt er es, über den Innenhof des Schlosses zu schlendern und für Fotos zu lächeln. „Ich bin sehr froh, dass wir das hier machen können“, sagt Dauschke.

Außer dem „Winterzauber“ auf dem Schloss hatten noch der Dorfverein Koldingen sowie Buller & Bü in Schulenburg ihre Weihnachtsmärkte am Wochenende organisiert. Nach Aussagen der Veranstalter lief es dabei reibungslos. Das Polizeikommissariat meldete am Sonntagmorgen keine Vorfällen. Allerdings seien die Beamten auch nicht zu Einsätzen ausgerückt.

Und so liefen die Veranstaltungen:

Koldingens Ortsbürgermeisterin kontrolliert Impfnachweise

Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) hatte beim Einkaufen am Sonnabendmorgen noch einen Stempel mit einem Virusmotiv gefunden. Diesen drückt sie nun jedem Besucher des Weihnachtsmarktes auf dem Gelände des Koldinger SV auf den Handrücken, um nicht bei einem erneuten Betreten wiederholt den Impfnachweis kontrollieren zu müssen. Es ist noch früher Nachmittag, die Veranstaltung hatte gerade erst offiziell begonnen. Doch schon sind einige Besucher da.

Zur Galerie Am ersten Adventswochenende gab es gleich mehrere Veranstaltungen in Pattensen. Der Bürgerverein Koldingen sowie der Verein Buller & Bü hatten zu Weihnachtsmärkten eingeladen. Im Schloss Marienburg startete der „Winterzauber“. Das sind Impressionen von den Events.

Neben Schunder steht Ortsratsmitglied Claus Picard beim Zugang und kontrolliert die Zertifikate. Zu ihren Füßen steht ein aus Pappe gebasteltes Schwein. „Das ist für die Spenden für die Fahrten mit dem Karussell“, sagt Schunder. Denn aus hygienischen Gründen hatte sich der Dorfverein dagegen ausgesprochen, Fahrchips auszuhändigen. Besucher stecken eifrig Münzen und Scheine hinein, damit die Kinder anschließend Spaß haben können.

Karussell auf Koldinger Weihnachtsmarkt kommt bei Kindern gut an

So auch das Kind von Sebastian Drasky. Die Frage der Tochter, ob sie noch eine Runde fahren dürfe, beantwortet er wortlos mit einem Nicken. „Das Karussell ist für die Kinder super“, sagt der 38-Jährige. „Eigentlich ist der Besuch hier ein Muss, wenn man aus Koldingen kommt.“ Er habe vorab aber dennoch mit seiner Lebensgefährtin lange überlegt, ob sie den Markt tatsächlich besuchen sollen. „Es ist zum Glück recht leer und nicht so überlaufen wie beispielsweise in Hannover“, sagt Drasky.

Einzelne Gruppen stehen rund um eine Feuertonne, andere schauen die Bastelarbeiten von Eltern und Kindern der Kita Reden in einem Zelt an. Oder sie lassen sich einen Punsch oder Kakao schmecken. „Die Leute sind sehr dankbar, dass wir das organisiert haben“, sagt Birthe Meyer, Vorsitzende des Dorfvereins. Zwischenzeitlich stand die Veranstaltung auf der Kippe, da Helfer aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen abgesprungen waren.

Bei Buller & Bü in Schulenburg geht es natürlich, entspannt und gemütlich zu

Am südlichen Ende Pattensens haben Interessierte gleich zwei Anlaufstellen für weihnachtliches Ambiente. Bei Buller & Bü in Schulenburg erleben die Besucherinnen und Besucher ein naturnahes und gemütliches Fest. Womöglich ist der eine oder andere Besucher beim Anblick der beiden in die Uniform der Stedtischen Scharwache gekleideten Aufpasser am Eingang etwas eingeschüchtert. „Wir machen nicht nur Spaß, wenn es sein muss“, sagt Hermann Schuhrk und hält dabei seine Hiebwaffe in der Hand. Kurz hält man es für Ernst, dann zwinkert Schuhrk und lächelt unter seiner Maske. Probleme bei den Kontrollen gibt es nicht, sagt er. „Es läuft gut.“

Bei Buller & Bü gilt 2G und Mundschutzpflicht

Organisator Steffen Lebjedzinski hat sich dazu entschieden, außer der 2-G-Regel auch noch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes auf dem gesamten Gelände umzusetzen. „Wir wollen einfach unser Bestmögliches tun, um weitere Infektionen zu verhindern“, sagt er. Um den Besuchern, die sich mit Kuchen, Pizza oder einem Getränk ausgestattet haben, eine Sitzmöglichkeit im Trockenen zu bieten, hat er ein großes Kuppelzelt aufgebaut. „Das passt perfekt und ist ästhetisch“, sagt er.

Die Kunsthandwerker sitzen ohnehin im Trockenen – im Obergeschoss des Gebäudes. Dort gilt eine Zugangsbeschränkung für maximal 40 Personen. So viele sind es allerdings am Sonnabendnachmittag nicht einmal ansatzweise. Oben läuft der Verkehr in einer Einbahnstraße. An einem Tisch sitzen Luca Lange, Felix Hellmann und Marie Wilde. Sie sind angehende Abiturienten und wollen mit dem Verkauf von Keksen, kleinem Schmuck und Weihnachtsdekorationen Geld für ihren Abiball einsammeln.

Weihnachtsmarkt in Schulenburg als Einnahmequelle für Abiball

„Andere Veranstaltungen in der Schule sind nicht möglich. Damit wäre es sicher einfacher gewesen. Jetzt haben wir diese Alternative gefunden“, sagt Luca Lange. Jugendbürgermeisterin Mila Revink hatte den Kontakt zu Lebjezinski hergestellt. Als sie später die zweite Schicht übernimmt, sagt sie: „Ich bin sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns hier zu präsentieren.“

Es sei für sie als Schulenburgerin schön, so eine gemütliche Veranstaltung im eigenen Ort zu haben. Lebjedzinski hat 35 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Er läuft meist hin und her, stoppt zwischendurch für ein kurzes Gespräch, beispielsweise mit KGS-Schulleiterin Mirjam Gerull. „Ich kann das jetzt total genießen. Der anstrengende Marathon war davor“, sagt Lebjedzinski. Das Einhalten aller behördlicher Vorgaben sei schwierig und anstrengend gewesen. „Jetzt herrscht bei mir einfach nur Freude.“

Schlossgeschäftsführer findet Marienburg romantisch

Freude herrscht auch bei Nicolaus von Schöning. Der Geschäftsführer des Schlosses schaut sich am späten Nachmittag beim „Winterzauber“ auf dem Innenhof der Marienburg um. Inzwischen ist die Dunkelheit eingebrochen. „Ich freue mich über leuchtende Kinderaugen“, sagt er. Das Ambiente bezeichnet er als „romantisch und märchenhaft“. Immer wieder sind Sätze von Besuchern zu hören, wie: „Das sieht ja toll aus.“

„Das ist sehr pompös“, sagt Claudia Büsselberg. Sie habe vorab gar nicht gewusst, dass sie das Innere des Schlosses besichtigen und dabei beeindruckende Dekorationen entdecken kann. „Das ist Wahnsinn, was die aufgebaut haben“, sagt sie und bestaunt eine große Tafel. „Hatten die Menschen damals tatsächlich so große Blumen auf den Tischen stehen? Da sieht man ja die anderen Leute gar nicht mehr“, sagt sie.

Weihnachtsmann, Engel und Feen auf Schloss Marienburg

Vor dem 4,50 Meter hohen Baum sitzt ein Weihnachtsmann, zwei Engel unterhalten sich mit ihm. Dazu gehen verschiedene Feen und Fabelgestalten mit blinkenden Lichtern auf den Köpfen durch die Räume spazieren und erzählen interessierten Besuchern immer wieder etwas zu Prinz Ernst August, dem Schloss und der Verbindung Hannovers zu Großbritannien. „Es ist schön, dass ich mal ein wenig erzählen kann“, sagt eine verkleidete Fee zu einem Besucher.

Obwohl der Parkplatz am Fuße des Schlosses auf dem Marienberg voll besetzt ist, entsteht in den Räumen kein Gedrängel. „Die meisten Besucher behalten auch im Freien auf dem Innenhof ihre Maske auf. Einmal in der Stunde können sie dort die Lichtshow samt Musik verfolgen“, sagt Silke Kretschmer aus Hildesheim. „Dazu können Kinder mit einem nostalgischen Karussell fahren, Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln genießen. Es ist wunderschön hier. Die Veranstalter haben sich richtig Mühe gegeben.“ Das gilt für alle drei Veranstaltungen im Pattenser Raum an diesem Wochenende. Jede auf ihre Weise.

