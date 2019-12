Jeinsen

Der Duft ist schon von weitem zu riechen. Er hat zahlreiche Besucher angelockt, die nun vor der weihnachtlich geschmückten Bude der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen (UWJ) Schlange stehen. Darin stellen Ortsbürgermeister Günter Kleuker und seine Ehefrau Anke in historischen Bäckerkostümen eine echte Dorf-Spezialität her: die Jeinser Querköpfe, mit Puderzucker versehene, frittierte Quarkbällchen.

Seit rund 30 Jahren dürfen sie bei keinem Fest im Dorf fehlen. Erfunden hat die Jeinser Spezialität Christ Fröhlich. „Damals wollten wir eigentlich bei einem Dorffest Waffeln machen“, berichtet sie. „Aber das hatten vor uns schon andere angemeldet.“ Also habe sie in einem Kochbuch geblättert und sei auf das Rezept gestoßen. „Dort hieß es allerdings nicht Jeinser, sondern Westfälische Querköpfe.“ Daher habe sie das Rezept kurzerhand umbenannt. Seitdem findet das heiße Gebäck regelmäßig großen Anklang. „Mittlerweile stelle ich 28 Mal so viel von dem Teig her wie zu Anfang“, sagt die Erfinderin der Jeinser Querköpfe. Am Sonnabend habe sie für den Teig, den sie am Vormittag mit ihren beiden Enkelinnen für den Jeinser Weihnachtsmarkt hergestellt habe, 14 Kilo Mehl, sieben Kilo Quark, 28 Eier und 420 Gramm Backpulver verwendet.

Zur Galerie Hunderte Besucher strömen zu den Buden rund um die Kirche. Vor allem die Jeinser Querköpfe sind bei Besuchern heiß begehrt.

Vom Posaunenchor bis zum Bücherflohmarkt

Aber auch an den anderen der rund 30 Ständen auf dem Jeinser Weihnachtsmarkt vor der festlich beleuchteten Kirche und auf dem weihnachtlich geschmückten Hof Kreimeyer war der Andrang groß. Neben einem breiten Angebot an Speisen und Getränken gab es auch Dekoration, Kunsthandwerk und einen Bücherflohmarkt mit reichlich Lesestoff. Der Weihnachtsmann schaute ebenfalls vorbei und verteilte kleine Geschenke. Für die passende Adventsmusik sorgte der Posaunenchor, der ab 16 Uhr vor der Kirche spielte.

Für Kinder war das Murmiland mit mehreren Murmelbahnen vor Ort, außerdem konnten sie in der Schule Postkarten basteln und sich in der Kirche das Puppentheater „ Billy Bibers Biberburg“ der „Lila Bühne“ anschauen. Dort war ebenfalls die Ausstellung „Bunt ist nicht nur Farbe“ zu sehen, in der Bilder von Künstlern aus Jeinsen und Vardegötzen sowie von Grundschul- und Kindergartenkindern gezeigt wurden. Die Ausstellung ist noch bis zum 23. Dezember jeweils bei und nach der Offenen Kirche im Advent zu sehen.

Nach der Offenen Kirche, bei der der Kinderchor aus Schulenburg unter Leitung von Katharina Hüttmann sang, endete der Weihnachtsmarkt um 18.30 Uhr mit Musik vom Kirchturm. Bei den Besuchern kam der weihnachtliche Budenzauber gut an. „Er ist gemütlich und zeigt die gute Dorfgemeinschaft“, befand Stephanie Feister aus Jeinsen. „Daher bin ich jedes Jahr immer wieder gerne dabei.“

Von Stephanie Zerm