Aus der ursprünglich geplanten Sperrung des Wedehammers der Marienstraße in Pattensen-Mitte ist Ende Juli nichts geworden, weil falsches Glas für die neue Turnhalle geliefert worden war. Nun steht der neue Termin für den Einbau fest.

Marienstraße: Deshalb wird der Wendehammer am 20. August gesperrt

