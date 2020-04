Auf dem Wertstoffhof in Pattensen dürfen ab Dienstag, 28. April, wieder alle Arten von Abfällen aus Privathaushalten abgegeben werden. Die Stadt bittet die Besucher um gegenseitige Rücksichtnahme und Geduld in den Warteschlangen.

Stadt bittet um Rücksichtnahme am Wertstoffhof

