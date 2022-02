Pattensen-Mitte

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Region Hannover (Aha) hat im vergangenen Jahr bereits auf 17 Wertstoffhöfen den bargeldlosen Zahlungsverkehr eingeführt. In zwei Schritten folgen in diesem Jahr weitere Wertstoffhöfe, darunter auch Pattensen. In der Stadt wird ab 1. Juli keine Bargeldzahlung mehr akzeptiert.

Infektionsrisiko soll minimiert werden

Kundinnen und Kunden können zukünftig nur noch wählen, ob sie zum Erwerb von Altpapiersäcken, Zusatzsäcken für Restabfälle, Entsorgungsplaketten für Elektro-Großgeräte oder auch Bioabfallsäcken per Karte oder Handy bezahlen möchten. „Die bargeldlose Zahlung wird auf unseren Wertstoffhöfen sehr gut angenommen. Immer mehr Menschen bezahlen im Alltag mit Karte oder Smartphone“, sagt Dunja Veenker, bei Aha Leiterin für den Bereich Abfall- und Wertstoffabfuhr. Mit dem Verzicht auf Bargeld soll die Infektionsgefahr verringert werden und es soll die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort entlasten.

Zukünftig kann auf den anderen Wertstoffhöfen nur noch mit allen Debit- und Kreditkarten, einschließlich der Girocard sowie dafür mit der sogenannten NFC-Funktion ausgestatteten Smartphones bezahlt werden. Bezahl-Apps wie Google Pay, Amazon Pay, Apple Pay und ähnliche können dagegen nicht eingesetzt werden.

Acht Standorte ändern System zum 1. April

Die Umstellung erfolgt nach und nach. Bereits ab April wird das Bezahlsystem in Bornum, Kirchrode, List, Bissendorf, Garbsen, Gehrden, Seelze und Sehnde umgestellt. Neben Pattensen sind zum 1. Juli die Standorte Ledeburg, Linden, Sahlkamp, Südstadt, Neustadt und Springe an der Reihe.

Die Wertstoffhöfe auf den Deponien in Lahe, Burgdorf sowie Wunstorf-Kolenfeld sind von der Neuerung nicht betroffen, da sie kein eigenes Kassensystem haben. Hier bezahlen die Kundinnen und Kunden seit jeher im Eingangsbereich der Deponie mit Bargeld, seit mehreren Jahren kann dort auch mit der früheren EC-Karte und jetzigen Girocard bezahlt werden.

Von Mark Bode