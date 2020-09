Pattensen

Die Deutsche Wildtierstiftung (DeWiSt) will ein Register über Ackerrandstreifen in Pattensen anlegen. Damit nimmt das Projekt Wegraine und Straßenbegleitgrün, das die Pattenser Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland ( BUND) im Juli mit einem „Runden Tisch im Freien“ angeschoben hatte, weitere Konturen an. Bei einem zweiten Treffen war die Gruppe Ende August erneut auf dem Hof des Pattenser Landwirts Christian Redeker zusammengekommen.

„In der Runde stellte Nina Lipecki von der Deutschen Wildtierstiftung ein Kataster der Wegraine in der Region Pattensen in Aussicht“, berichtet Pattensens Naturschutzbeauftragte Sibylle Maurer-Wohlatz. Mit einer solchen Erfassung der Ackerrandstreifen könne eine Grundlage geschaffen werden, um konkrete Projekte für ihre Pflege zu entwickeln. Damit einhergehend könnten zeitlich gestaffelte Termine vereinbart werden, an denen die Randstreifen gemäht werden dürfen. Der BUND erhofft sich damit eine Förderung der Blütenvielfalt.

Die Pattenser Naturschutzbeauftragte Sibylle Maurer-Wohlatz (links) erläutert beim Runden Tisch im Freien die Bedeutung des blütenreichen Randstreifenerhalts für Insekten. Quelle: Torsten Lippelt

Durch die Mahd wird der Lebensraum von vielen Tieren zerstört

Hintergrund des Projektes ist eine Initiative des BUND. Die Pattenser Ortsgruppe möchte verhindern, dass kurz nach Ende der Brut- und Setzzeit fast zeitgleich die Gras- und Grünstreifen an vielen Feld-, Weges- und Straßenrändern gemäht werden. „Durch die Mahd wird der Lebensraum vieler Insekten wie Heuschrecken, Käfer und Raupen innerhalb weniger Tage zerstört“, sagt Maurer-Wohlatz. Durch eine Regulierung könne auch der vom Aussterben bedrohte Feldhamster besser geschützt werden. Statt auf den Feldern suche dieser immer öfter Deckung und Nahrung auf Ackerrandstreifen.

Die Daten der Deutschen Wildtierstiftung sollen bereits in etwa zwei Monaten vorliegen. Nach Angaben von Lipecki könne das Kataster für das Ackerrandstreifen-Projekt des BUND mit den Landwirten genutzt werden. „Die Daten werden die Grundlage für den nächsten Runden Tisch im Freien sein“, teilt Maurer-Wohlatz mit, die weitere Akteure in das Projekt miteinbeziehen möchte. Beim nächsten Treffen, das nach der Fertigstellung des Katasters sein soll, wird auf Anregung der Landwirtschaftskammer Niedersachsen (LWK) auch ein Konzept zur Pflege und Aufwertung der Feldraine als Biotope für eine Verbesserung der Artenvielfalt vorgestellt, das der Landschaftspflegeverband Göttingen zusammen mit den Feldmarkverbänden entwickelt und umgesetzt hat.

Pattenser wollen Konzept für Grasstreifen am Wegesrand erarbeiten

Auf Grundlage des Katasters und des Pflegekonzeptes wollen die Teilnehmer des Runden Tisches ein eigenes Konzept für die Grasstreifen am Wegrand in Pattensen erarbeiten. Nach Einschätzung von Maurer-Wohlatz könnte dies bereits im nächsten Frühjahr von den Landwirten umgesetzt werden. Der BUND Ortsgruppe Pattensen möchte zudem über die Feldsäume einen Biotopverbund schaffen, mit dem die Lebensräume für Tiere und Pflanzen der Feldmark geschützt werden können. „Wildbienen brauchen diese Vernetzung, weil sie nur 200 bis 500 Meter weit fliegen können“ – im Gegensatz zu Honigbienen, die mehrere Kilometer schaffen.

