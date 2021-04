Pattensen

Die Stadt nimmt die Flächenplanung für künftige Windenergieanlagen selbst in die Hand. Künftig sollen nur noch in einem abgegrenzten Areal Windkraftanlagen neu gebaut werden. Einem rund 100 Seiten umfassenden Gutachten des Landschaftsarchitekturbüros Georg von Luckwald zufolge eignet sich dafür eine Fläche besonders gut: der an Sarstedt angrenzende Bereich im Osten der Stadt.

Die Fläche wird in Nord-Süd-Richtung von der Kreisstraße 219 zwischen Pattensen-Mitte und Jeinsen durchschnitten und in zwei Teile untergliedert. Vier Windenergieanlagen stehen dort bereits auf Pattenser Gebiet, weitere im Raum Sarstedt.

Der Erste Stadtrat und Leiter des Fachbereichs Technische Dienste, Axel Müller, teilt auf Anfrage mit, dass die Region Hannover kein Raumprogramm für priorisierte Gebiete im Bereich der Windkraft vorgebe. Deshalb gehe die Initiative jetzt von der Stadt Pattensen aus. „Sollte der Rat der notwendigen Änderung des Flächennutzungsplans zustimmen, wird das rechtsverbindlich sein“, sagt Müller. Dabei ist aber möglich, dass die Region Hannover als übergeordnete Behörde dies noch ändern kann, wenn in einigen Jahren doch einmal ein Plan mit Priorisierungsflächen erstellt wird. Müller sagt jedoch: „In den Kommunen beschlossene Regelungen haben Gewicht.“ Diese könnten von der Region Hannover nicht einfach ignoriert werden.

Derzeit gibt es drei Gebiete für Windkraftanlagen

Bisher gibt es drei Areale, die in Pattensen für Windkraftanlagen genutzt werden. Die Sonderbauflächen mit einer Gesamtgröße von 144 Hektar liegen nordwestlich von Pattensen an der Grenze zur Stadt Hemmingen, westlich von Schulenburg an der Grenze zur Gemeinde Nordstemmen sowie südöstlich der Stadt an der Grenze zum Landkreis Hildesheim. Letztere soll jetzt Teil der neuen großen Vorrangfläche werden.

Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit 17 Anlagen mit Höhen von 99 bis 150 Metern betrieben. Eine Höhenbegrenzung soll es weiterhin nicht geben. Die Stadt geht davon aus, dass die meisten künftig gebauten Anlagen aus wirtschaftlichen Gründen rund 200 Meter hoch sein werden.

Die jetzt ausgewählte Fläche ist etwa 224 Hektar groß und umschließt eine bereits vorhandene Sonderbaufläche für Windenergieanlagen an der Grenze zur Stadt Sarstedt. Zurzeit wird das Gebiet hauptsächlich für den Ackerbau genutzt, es sind wenig Gehölzbestände vorhanden.

Die Stadt hat 1000 Meter als Mindestabstand zwischen einer Windenergieanlage und einer Wohnbaufläche definiert. Diese Voraussetzung erfüllt das ausgesuchte Areal. Geprüft hat das Architekturbüro mehrere Flächen im Stadtgebiet. Die jetzt ausgewählte sei jedoch unter Gesichtspunkten des Artenschutzes sowie der Städte- und Landschaftsplanung am besten geeignet.

Verliert der Modellflugclub sein Vereinsgelände?

Im westlichen Teil des ausgesuchten Geländes befindet sich allerdings das Modellfluggelände des Modellflugclubs Pattensen. Die Stadt geht davon aus, dass das Gebiet bei einer vollständigen Auslastung für den Modellflug kaum noch geeignet sein wird. Der Modellflugclub teilt diese Ansicht und bemerkt in einer Stellungnahme, dass der Verein einen gültigen Pachtvertrag für das Gelände bis zum 30. September 2023 hat und zudem auf dem Vereinsgelände eine Hütte und eine Garage gebaut habe.

Die Stadt bezeichnet die Einwände des Modellflugclubs als „nicht grundsätzlich unüberwindbar“. Sie strebt eine einvernehmliche Regelung mit dem Verein an. So wäre eine Verlegung des Vereinsgeländes denkbar wie auch die Freihaltung bestimmter Flugschneisen auf dem Gelände, die allerdings dann auch mit dem Investor künftiger Windenergieanlagen abgesprochen werden müssten.

Anlagen in bestehenden Windzonen haben Bestandsschutz

Müller teilt mit, dass die Anlagen in den beiden übrigen Gebieten, in denen keine Anlagen mehr errichtet werden dürfen, Bestandsschutz haben. Wenn die Anlagen jedoch stillgelegt werden, aus wirtschaftlichen Gründen oder weil sie abgängig sind, sollen sie zurückgebaut werden. Stimmt der Rat der Stadt den bisherigen Planungen zu, werden dort keine neuen Anlagen mehr zugelassen.

Das Gutachten führt auch aus, dass die Interessen der Anlagenbetreiber und der Grundstücksbesitzer vermutlich andere sind. Häufig werde bereits bei der Planung darauf geachtet, mögliche Windparks eher noch auszubauen. Allerdings können sich Betreiber wie auch Grundstücksbesitzer nicht auf bestehende Flächennutzungspläne berufen. Die Stadt sei immer befugt, das lokale Windenergiekonzept zu ändern, wenn es städtebaulich sinnvoll sei. Nur mit dem neu ausgesuchten großen Gebiet wird die Stadt 3,34 Prozent ihrer Gesamtfläche von 67 Quadratkilometern als Windenergiezone ausweisen.

Pattensen übererfüllt Landesziel bei Potenzialflächen

Laut dem niedersächsischen Windenergieerlass sollen Städte und Gemeinden mindestens 7,35 Prozent ihrer Potenzialflächen zur Nutzung von Windenergie zur Verfügung stellen, um die Ziele der Landesregierung zu erreichen. Als Potenzialfläche gelten die Gebiete, auf denen unter Einhaltung der Vorschriften Windkraftanlagen grundsätzlich errichtet werden könnten. Bestehende Wohnbauflächen fallen zum Beispiel heraus. Mit der vorliegenden Planung übertrifft die Stadt die Vorgabe des Landes: Sie will 9,29 Prozent der möglichen Potenzialflächen ausweisen.

Der Entwurf für die Änderung des Flächennutzungsplans soll jetzt zunächst öffentlich ausgelegt werden. Dazu werden sämtliche Ortsräte bereits am Dienstag, 20. April, im Onlineumlaufverfahren eine Empfehlung abgeben.

Von Tobias Lehmann