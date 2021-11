Schulenburg

Zwölf Stunden am Tag verbringen René Horstmann und Gerald Mayer derzeit täglich im Schloss Marienburg. Die beiden Designer sind unter anderem damit beschäftigt, lebensgroße Nussknacker aufzustellen, ein Einhorn zu verzieren, weiße Lampions unter die Decke zu hängen und Tannenbäume üppig mit Dekorationen zu verzieren. Allein drei Tage hätten sie benötigt, einen 4,50 Meter hohen Baum zu schmücken. Bis Donnerstagabend soll alles fertig sein. Dann kann das Wintermärchen auf Schloss Marienburg starten. Dieses ist ursprünglich bereits für das vergangene Jahr geplant gewesen, musste jedoch kurzfristig coronabedingt ausfallen.

Nicolaus und Tania von Schöning, das Geschäftsführerehepaar des Schlosses, fiebern dem Startschuss am Freitag entgegen. Sie vermeiden beide bewusst, von einem Weihnachtsmarkt zu sprechen. Denn zahlreiche Buden mit Getränken und Essen sowie Kunsthandwerk wird es nicht geben. Dafür aber ein kleines nostalgisches Kinderkarussell, außerdem Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. „Hier wird Weihnachtsstimmung aufkommen“, kündigt Tania von Schöning beim Rundgang am Mittwochnachmittag an.

Lichtshow beginnt mit der Dämmerung

Schon die Außenfassade des Schlosses auf der Nordseite wird in der Zeit des Wintermärchens illuminiert. Im Innenhof geht es ab der Dämmerung stündlich mit einer beeindruckenden Lichtershow weiter. Dramatische und weihnachtliche Musik wechseln sich ab, auf dem Platz leuchten Sterne und Tannenbäume, dazu wird der Innenhof in rotes, blaues, rosa und grünes Licht getaucht. Zum Ende schneit es an der Fassade des großen Turms.

Im Inneren des Schlosses stapeln sich beim Rundgang noch diverse Kartons und Kisten. Insgesamt seien bis zu 20 Mitarbeiter im Einsatz. Horstmann und Mayer befassen sich gerade damit, eine Lichterkette aufzuhängen. „Wir wollen Licht in die triste Welt bringen“, sagt Mayer. Die Besucher sollen in eine Märchenwelt eintauchen. Die Schloss-Geschäftsführer hatten sich in England inspirieren lassen. „Dort werden viele Schlösser in der dunklen Jahreszeit so hergerichtet, um eine heimelige Stimmung zu erzeugen“, berichtet Nicolaus von Schöning. Da Königin Marie von Hannover, nach der das Schloss benannt ist, ein Faible für Märchen gehabt haben soll, passe dies besonders gut zur Marienburg.

Ballerinabaum soll Mädchen ansprechen

„Wir haben eine gewisse Themenvielfalt“, sagt Mayer. So soll der Ballerinabaum besonders Mädchen ansprechen. Historisch werde es mit dem Baum, an dem nostalgische Eisenbahnen zu sehen sind, amerikanisches Flair komme bei einer großen Festtafel auf, und königlich wird es mit diversen englischen und schottischen Dekoartikeln. Das Tartanmuster ist immer wieder zu sehen, ebenso Modelle der königlichen Garde in roter Uniform und aufragender schwarzer Mütze. Häufig tauchen Mohnblumen – in Großbritannien ein Symbol für das Gedenken an die Toten von Kriegen – und zudem mit dem Union Jack verzierte Kronen.

Es fällt Nicolaus und Tania von Schöning schwer, einen besonderen Höhepunkt des Wintermärchens herauszusuchen. „Die vielen Einzelteile sind beeindruckend“, sagt schließlich Nicolaus von Schöning. „Das sind sicherlich Zehntausende.“

2-G-Regel gilt für Besucher

Für das Wintermärchen gilt nach aktuellem Stand die 2-G-Regel, möglicherweise ab nächste Woche auch 2-G-plus. Zudem müssen Besucher im Inneren des Schlosses einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Dieser soll laut der Organisatoren auch im Freien aufgesetzt werden, wenn der Mindestabstand von anderthalb Metern nicht einzuhalten ist.

Vorbehaltlich der weiteren Pandemieentwicklung ist das Wintermärchen im Schloss Marienburg vom 26. November bis zum 19. Dezember jeweils freitags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Nach den Weihnachtsfeiertagen sind die Öffnungszeiten vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis 9. Januar 2022 täglich von 11 bis 18 Uhr. Erwachsene zahlen 12,50 Euro Eintritt, Kinder im Alter von sechs bis 17 Jahren zahlen 9,50 Euro. Für jüngere Kinder ist der Eintritt frei. Ein Familienticket für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder ist für 40 Euro erhältlich. Jedes weitere Kind kostet dabei 9,50 Euro.

