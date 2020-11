Pattensen

Wird das schon seit Jahren von Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD) geforderte Integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) doch noch einmal verschoben? Diesen Antrag hat die UWG-Ratsfraktion jetzt gestellt. Aus unterschiedlichen Gründen hat der Rat der Stadt das Projekt in den vergangenen Jahren immer wieder abgelehnt. Doch für 2020 sprach sich die Mehrheit schließlich für das ISEK und die dafür veranschlagten Kosten von rund 80.000 Euro aus. Mit breiter Bürgerbeteiligung sollen verschiedene Projekte in der Stadt entwickelt werden. Doch dann kam die Pandemie, die öffentliche Veranstaltungen stark einschränkt.

Der UWG-Fraktionsvorsitzende Klaus Iffland erläutert, dass sowohl der Rat als auch die Stadtverwaltung froh sein können, unter den aktuellen Einschränkungen überhaupt die Basisarbeit zu schaffen. Treffen mit mehreren Teilnehmern oder gar Workshops seien in den nächsten Wochen und Monaten nicht zu verantworten. Eine größere Bürgerbeteiligung sei unter diesen Voraussetzungen nicht möglich.

Anzeige

Verzögerungen beim ISEK verursachen Mehrkosten

Das gesamte Projekt soll von einem externen Anbieter gesteuert werden. Bedingt durch die Pandemie befürchtet die UWG-Ratsfraktion hier Verzögerungen, die das beauftragte Unternehmen nicht zu verantworten habe. Die so entstehenden Mehrkosten müsse die Stadt tragen. Aus diesen Gründen fordert die UWG-Fraktion, dass das ISEK in einer Zeit ohne die aktuell geltenden Kontakteinschränkungen wieder aufgegriffen werden sollte.

Bürgermeisterin Ramona Schumann ist gespannt auf die öffentlichen Diskussionen zur Stadtentwicklung in Pattensen. Quelle: Tobias Lehmann

Bürgermeisterin Ramona Schumann stimmt zu, dass das ISEK mit so breiter Bürgerbeteiligung wie möglich entwickelt werden sollte. „Hier sind wir uns alle einig, glaube ich“, sagt sie. Verschieben will sie das Projekt aber nicht. Die Verwaltung hat es auch schon ausgeschrieben. „Es werden dann zunächst Wochen und Monate für die Vorarbeiten vergehen“, erläutert Schumann. Die Stadtverwaltung müsse alle Daten zusammenstellen, die als Grundlage zur künftigen Entwicklung der Stadt wichtig sind, etwa Hintergrundinformationen über bereits bestehende Baugebiete wie auch Statistiken über die Einwohnerentwicklung in den einzelnen Stadtteilen.

Schumann : Beteiligung der Bürger soll auch online möglich sein

Da niemand konkret sagen kann, wie sich die Pandemie entwickelt und wann sie möglicherweise ganz vorbei sein wird, schlägt Schumann vor, sich der aktuellen Situation anzupassen. Möglich wäre zum Beispiel, dass sich Bürger online an Diskussionen beteiligen. „Ich hatte das dem Rat schon einmal vorgeschlagen und stieß nicht auf große Begeisterung. Doch vielleicht sollten wir die Online-Diskussionen erstmal ausprobieren, bevor wir sie ablehnen“, sagt Schumann.

Die Bürgermeisterin führt jedoch auch aus, dass dies nicht die einzige Form der Beteiligung sein sollte. In welcher Form Bürger persönlich an zuvor festgesetzten Orten mitdiskutieren, müsse dann entsprechend geplant werden. Schumann hatte vorgesehen, dass innerhalb des ISEK langfristige, mittelfristige und kurzfristige Ziele zur Entwicklung der Stadt formuliert werden. Mit der Umsetzung der kurzfristigen Ziele sollte bereits im Sommer 2021 begonnen werden. Das wird durch die schon jetzt eingetretene Verzögerung wegen der Pandemie allerdings wohl nicht mehr gelingen.

Lesen Sie auch

Von Tobias Lehmann