Pattensen

Am vergangenen Donnerstag hatten sich einige Bürger am Nachmittag auf den Weg zum Marktplatz gemacht. Doch statt – wie sonst üblich – bei den Händlern unter anderem Obst, Gemüse und Brot einkaufen zu können, mussten sie unverrichteter Dinge durch den Schnee weiterziehen. Denn der Wochenmarkt ist tags zuvor kurzfristig abgesagt worden. Das soll aufgrund der Witterung aber eine Ausnahme gewesen sein. „Der Markt auf dem Marktplatz kann am 18. Februar stattfinden“, sagt Renate Riedel, Sachgebietsleiterin Verwaltungsorganisation bei der Stadt Pattensen.

Stadt wird verbliebenen Schnee räumen lassen

Am Donnerstag sollen die Marktbeschicker ihre Stände wieder aufbauen können. Voraussichtlich schmilzt ein Großteil der Schneemassen bis dahin aufgrund der steigenden Temperaturen. „Der verbliebene Schnee wird vom Marktplatz entfernt“, sagt Riedel. „Die Schneeräumung wird bis dahin abgeschlossen sein.“

Nach einem intensiven telefonischen Austausch zwischen Vertretern der Marktgilde und der Stadt habe die Marktgilde den geplanten Wochenmarkt vergangene Woche absagen müssen. „Der Platz hätte komplett geräumt sein müssen. Das war er nicht“, sagt Carlos Aragues Bremer von der Deutschen Marktgilde. Dabei habe es laut Bremer eine Räumungszusage von der Stadt gegeben. Diese Aussage bestätigte die Verwaltung aber nicht. Laut Riedel konnte die Stadt die Verkehrssicherheit auf dem Marktplatz nicht gewährleisten und habe deshalb selbst die Entscheidung für die Absage getroffen.

Von Mark Bode