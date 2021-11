Pattensen

Am Dienstag ist bekannt geworden, dass es mehrere positive Corona-Fälle an der Grundschule in Schulenburg gegeben hat. Am späten Nachmittag sprach eine Mutter von fünf Fällen. Die Zahl ist inzwischen gestiegen, denn weitere PCR-Testergebnisse liegen nun vor. Demnach, so teilt es die Stadt mit, sind an der Grundschule aktuell neun Kinder infiziert. Als Vorsichtsmaßnahme hatte der kommissarische Schulleiter Arne Ellenberg bereits am Dienstag reagiert und alle 55 Kinder des ersten und zweiten Jahrgangs ins Homeschooling geschickt.

Ein Fall an der Ernst-Reuter-Schule

An anderen Schulen und Kitas gibt es derzeit nur vereinzelt positive Fälle. An der Ernst-Reuter-Schule ist laut Stadt ein Kind infiziert. Im Hort der Grundschule Pattensen gibt es einen Verdachtsfall. In einigen Kindertagesstätten müssen derzeit ebenfalls einzelne Kinder mit einer Corona-Infektion zuhause bleiben. Das gilt für die Einrichtungen an der Ruther Straße (zwei Fälle), Kita Schulenburg, Hüpede und Pariser Allee (jeweils ein Fall). Aus den weiteren Einrichtungen liegen der Stadt keine gemeldeten Fälle vor.

