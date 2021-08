Pattensen

Lange Zeit war Pattensen die Vorzeige-Kommune in der Region Hannover mit keinen aktuellen Corona-Fällen und damit einhergehender Sieben-Tage-Inzidenz von 0,0. Doch das ist inzwischen wieder vorbei. Die Zahl der Infizierten ist in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen. Das zeigen die Zahlen des Robert-Koch-Instituts. Waren es am Freitag vergangener Woche, 13. August, noch zwei aktuell Infizierte, sind es an diesem Mittwoch, 18. August, neun offizielle Fälle.

Sieben-Tage-Inzidenz steigt auf 66,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt in Pattensen aktuell bei 66,5. Das ist nach den Kommunen Uetze (97,2) und Langenhagen (73,0) der dritthöchste Wert in allen Kommunen der Region Hannover. Eine Erklärung hat die Stadt Pattensen für den relativ schnellen Anstieg nicht. Über einen möglichen Hotspot sei der Verwaltung nichts bekannt, sagte Renate Riedel, Sachgebietsleitung Verwaltungsorganisation, auf Nachfrage.

Lesen Sie auch Das sieht der Entwurf der neuen Corona-Verordnung in Niedersachsen vor

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der gesamten Region Hannover sind nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 767 Menschen infiziert. Der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 44,9. Seit Beginn der Pandemie sind 1.091 Menschen infolge einer nachgewiesenen oder mutmaßlichen Corona-Infektion in der Region verstorben.

Von Mark Bode