Die Stadtverwaltung von Pattensen hat die Prüfung der Unterschriften für den Bürgerentscheid über den Standort der neuen Grundschule in Schulenburg abgeschlossen. Das teilt Bürgermeisterin Ramona Schumann mit. Die Initiative Standort Süd hatte 1336 Unterschriften eingereicht. Davon waren 1243 rechtmäßig, was einer Quote von 93 Prozent entspricht. Benötigt wurden mindestens 1205 Unterschriften.

Ziel der Elterninitiative aus Schulenburg ist es, den Bau der neuen Grundschule am Standort Süd neben dem Areal des TSV Schulenburg durchzusetzen. Der Rat hatte mit einer Stimme Mehrheit für den Standort Nord bei der Domäne gestimmt.

Verwaltungsausschuss entscheidet über Zulässigkeit des Bürgerbegehrens

Saskia Kefel, Mitglied der Initiative, hatte mitgeteilt, dass insgesamt knapp 1600 Unterschriften gesammelt wurden. Die restlichen sollten der Verwaltung noch in den nächsten Tagen überreicht werden. Das ist jetzt aber nicht mehr nötig. Als nächstes muss der Verwaltungsausschuss der Zulässigkeit des Bürgerentscheids noch zustimmen. Anschließend wird die Stadtverwaltung den Bürgerentscheid vorbereiten. Dieser wird wie eine Kommunalwahl organisiert. Alle Pattenser, die 16 Jahre oder älter sind, bekommen eine Wahlbenachrichtigung. Mindestens 2409 Bürger müssen dann für den Standort Süd stimmen, um den Ratsbeschluss zu ersetzen.

Von Tobias Lehmann