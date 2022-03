Pattensen

In Pattensen leben derzeit laut Angaben der Region Hannover 52 Menschen mit einer ukrainischen Staatsangehörigkeit. 47 davon in Pattensen-Mitte, drei in Koldingen sowie zwei in Schulenburg. Es könnten demnächst mehr Menschen werden, sollten diese aufgrund des Krieges ihre Heimat verlassen. Derzeit ist der Pattenser Stadtverwaltung nicht bekannt, dass Flüchtlinge auf die Kommune verteilt werden sollen. „Es ist alles noch sehr unkonkret“, sagt Sprecherin Andrea Steding.

72 Flüchtlinge könnten nach Pattensen kommen

Sie bekundet eindeutig die Solidarität der Stadt, im Notfall Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen. Allerdings sei derzeit ohnehin wenig bis gar kein Wohnraum verfügbar. Laut Ali Kara, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, muss die Stadt bis August regulär noch 72 Flüchtlinge aufnehmen. Menschen aus der Ukraine sind in der Planung noch nicht eingerechnet. Steding geht davon aus, dass eine Verteilung von Menschen aus der Ukraine zentral über die Landesaufnahmestelle geregelt werden wird. „Es kann nur geordnet und strukturiert ablaufen. Alleingänge wird es nicht geben“, sagt sie.

Ihrer Einschätzung nach sollten die ankommenden Personen zunächst auf die Kommunen verteilt werden, die noch freie Kapazitäten besitzen, beispielsweise aufgrund derzeit leerstehender oder gering belegter Flüchtlingsunterkünfte. Noch ist unklar, was passiert, wenn kurzfristig mehrere Menschen in Pattensen untergebracht werden müssten.

Von Mark Bode