Pattensen

Die rund 1000 Schüler der KGS Pattensen bekommen jetzt ihre Halbjahreszeugnisse. Doch aufgrund des Corona-Lockdowns muss dieses Mal alles speziell organisiert werden. Im zurzeit geltenden Szenario C werden nur die Abschlussklassen in den Schulen unterrichtet. Alle weiteren Schüler bleiben zu Hause und nehmen digital am sogenannten Distanzunterricht teil.

Abschlussklassen erhalten Zeugnisse vor Ort

Die vier Abschlussklassen der Haupt- und Realschuljahrgänge haben ihre Zeugnisse am Freitag, 29. Januar, bekommen, da sie an diesem Tag ohnehin im Unterricht vor Ort waren. Der Abiturjahrgang erhält die Zeugnisse am Mittwoch, 3. Februar, ebenfalls beim regulären Unterricht. „Mit den Schülern der weiteren Klassen und deren Eltern einigen wir uns zurzeit noch auf das Prozedere“, sagt der stellvertretende Schulleiter Andreas Ulrich.

Bis zum 5. Februar müssen die Zeugnisse ausgehändigt sein

Das Kultusministerium hat den Schulen verschiedene Möglichkeiten erlaubt. Die KGS Hemmingen hat zum Beispiel alle Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt und eingeladen. Die Vergabe der Zeugnisse erstreckte sich dort über drei Tage. Alle Schüler in Niedersachsen müssen nach Vorgabe des Kultusministeriums bis spätestens Freitag, 5. Februar, ihre Zeugnisse erhalten haben. Auch eine Zustellung per Post ist möglich. „Aus Gründen der Nachhaltigkeit haben wir uns jedoch gegen diese Möglichkeit entschieden“, sagt Ulrich. Sollten Schüler ihre Zeugnisse dringend benötigen, können sie diese bei individuell ausgemachten Terminen in der Schule abholen.

Von Tobias Lehmann