Koldingen

Eine Umgehungsstraße muss nicht immer zwingend um den betroffenen Ort herum führen. So sieht es zumindest die 2016 gegründete Bürgerinitiative Koldingen. Sprecher Klaus Brüggemann erläuterte bei einem Besuch des CDU-Bürgermeisterkandidaten Roman Dobberstein und Bundestagskandidat Tilman Kuban die Vorteile, die eine direkt durch Koldingen führende Trasse gegenüber Umgehungsstraßen im Norden oder im Süden habe. „Die Variante wäre billiger und würde deutlich weniger Flächen in der Natur zerstören“, sagte Brüggemann.

Autoverkehr und Lärm nehmen im Ort zu

Eine Umgehungsstraße für Koldingen wurde 2016 in den sogenannten „vordringlichen Bedarf“ des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) hochgestuft. Das bedeutet, dass die niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau, die das Projekt für den Bund realisieren wird, mit den Planungen beginnen darf. Grund ist der in den vergangenen Jahren immer weiter gewachsene Autoverkehr auf der durch den Ort führenden Bundesstraße 443. Damit hat auch der Lärm zugenommen.

Allerdings wird es noch dauern, bis eine Umgehungsstraße tatsächlich umgesetzt werden kann. „Die Vorbereitungen für den Bau der Ortsumgehungen Koldingen stehen noch ganz am Anfang. Die konkreten Planungen zur Linienfindung werden nicht vor 2022 beginnen, wobei weitere Verzögerungen aufgrund zahlreicher anderer Planungsaufträge nicht auszuschließen sind“, teilte ein Pressesprecher der Landesbehörde für Verkehr mit.

Bürgerinitiative sieht Vorteile für eine Umgehungsstraße durch den Ort

Brüggemann erläuterte zunächst, dass die Gründe für die Staus besonders im morgendlichen und abendlichen Berufsverkehr nicht in Koldingen liegen. Diese würden vielmehr an der B443-Auffahrt-Rethen und der B3-Auffahrt-Pattensen entstehen. Viel Verkehr werde also auch auf der Umgehungsstraße herrschen. „Doch diese kann als Ortsdurchfahrt so gestaltet werden, dass sie für uns Koldinger kaum auffällt“, sagte Brüggemann.

Lärmschutzwände sollten begrünt werden

Die Initiative schlägt vor, die neue Umgehungsstraße etwas südlich der alten B443 durch den Ort zu bauen. Diese sollte dann mit hochabsorbierenden Lärmschutzwänden und Flüsterbeton geplant werden. Die Lärmschutzwände müssten komplett begrünt werden. „Ich kenne Umgehungsstraßen durch Orte, auf denen Autofahrer gar nicht mehr sehen, dass dahinter überhaupt Häuser stehen. Die Straßen sind komplett eingekapselt“, sagte Brüggemann.

In Bezug auf den Lärm gab der Koldinger noch zu bedenken, dass die Autos immer leiser werden. „Die Zukunft gehört den fast lautlosen Elektroautos“, sagte er und wies gleichzeitig darauf hin, dass es noch Jahre dauern werde, bis die Umgehungsstraße gebaut wird. In Verbindung mit den Lärmschutzwänden sollte so kaum noch etwas von der Straße zu hören sein. Die alte B443 könnte dann zu einer verkehrsberuhigten zentralen Dorfstraße umgewandelt werden. „Dort könnten wir Dorffeste feiern“, sagte Brüggemann.

Ortsbürgermeisterin Schunder begrüßt Pläne der Bürgerinitiative

Dorfbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) bringt dem Vorschlag der Bürgerinitiative (BI) Sympathie entgegen. „Als Unternehmerin sehe ich zunächst mal die deutlich geringeren Kosten“, sagte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Gegen die Variante im Norden spräche weiterhin, dass das dort ausgewiesene Landschaftsschutzgebiet durch den Bau einer Umgehungsstraße großflächig zerstört würde. „Die Variante südlich von Koldingen liegt nach den bisherigen Planungen so nah am Ort, dass wir bezüglich des Lärms nichts gewinnen werden. Dann haben wir nach dem Bau das gleiche Problem, wie jetzt in Hemmingen“, sagte sie. In Hemmingen haben sich nach der Fertigstellung der Ortsumgehung mehrere Bürgerinitiativen gegründet, um zusätzlichen Lärmschutz zu fordern.

Tilman Kuban will sich dafür einsetzen, dass die Variante der BI gleichberechtigt geprüft wird. „Wir müssen alle Anwohner hören und dann die Vor- und Nachteile abwägen. Die neue Variante klingt erst einmal interessant, aber am Ende müssen die besten Argumente vor einer Entscheidung zählen und dafür befinden wir uns am Anfang eines Prozesses“, sagte er. Auch Dobberstein zeigte sich der Idee der Bürgerinitiative gegenüber offen. Er schlug vor, alle Koldinger zum gemeinsamen Dialog zu dem Thema einzuladen.

Von Tobias Lehmann