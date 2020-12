Pattensen-Mitte

In der Corona-Pandemie ist die Klier Hair Group mit Sitz in Wolfsburg in finanzielle Schwierigkeiten geraten. Anfang Dezember hatte das Amtsgericht das Insolvenzverfahren eröffnet. Das Großunternehmen mit bundesweit mehr als 1350 Niederlassungen hat auch eine Filiale in Pattensen-Mitte. Wie es am Standort im Calenberg Center weitergeht, ist noch offen.

Weihnachtsgeschäft wäre die umsatzstärkste Zeit

Am letzten Tag vor dem Lockdown wollten oder durften die Mitarbeiter vor Ort nichts zur bevorstehenden temporären Schließung oder zum Insolvenzverfahren sagen und verwiesen auf die Pressestelle des Unternehmens. Die Anspannung scheint bei den Angestellten groß zu sein. Kein Wunder. Schließlich ist ihre berufliche Zukunft in dem Betrieb vollkommen ungewiss. Der seit Mittwoch wirksame Corona-Lockdown bringt das finanziell angeschlagene Unternehmen noch weiter in Schwierigkeiten. „Auch bei uns Friseuren ist das Weihnachtsgeschäft die umsatzstärkste Zeit im Jahr. Viele Menschen auch aus Pattensen und der näheren Umgebung nutzen die Zeit rund um die Feiertage für einen Verwöhnmoment beim Friseur“, sagte Sprecher Harald Kettenbach.

Daraus wird mindestens bis zum 10. Januar nichts. „Sicher ist, dass wir durch den Lockdown nur einen Bruchteil der Kunden bedienen können, die eigentlich einen Termin gewollt hätten. Damit müssen wir erneut erhebliche Umsatzeinbußen hinnehmen“, sagte der Srepcher. Er könne „aktuell noch nicht absehen“, welche Auswirkungen diese von Bund und Land getroffenen Maßnahmen auf den Standort haben.

Der Geschäftsbetrieb soll weiter laufen

Laut Kettenbach bestätigte das Gericht Anfang Dezember „eine positive Fortführungsprognose“. Das bedeutet: Es soll mit dem niedersächsischen Unternehmen weitergehen. „Ziel ist die nachhaltige Sanierung der Klier Hair Group, die konsequent vorangetrieben wird“, erklärte der Sprecher, ohne aber Details nennen zu wollen. „Die Geschäftsführung bleibt im Amt, und der Geschäftsbetrieb läuft weiter – wäre da nicht Corona.“

Kettenbach bestätigte, dass die Geschäftsführung aufgrund des aktuellen Lockdowns alle Mitarbeiter in Kurzarbeit habe schicken müssen. Wie viele Mitarbeiter am Calenberg Center von einer möglichen Schließung bedroht sind, wollte der Sprecher nicht mitteilen. „Die Klier Hair Group macht üblicherweise keine Details zu einzelnen Vertriebsregionen und Standorten öffentlich“, hieß es in der schriftlichen Antwort. An den Spekulationen über die Zukunft wolle sich das Unternehmen ebenfalls nicht beteiligen. Viele Gespräche und Verhandlungen über einzelne Standorte stünden noch aus.

Von Mark Bode