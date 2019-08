Pattensen

Gleich zwei gastronomische Betriebe haben in Pattensen-Mitte in der jüngeren Vergangenheit aufgegeben: das Restaurant Os Amigos in den früheren Burgterrassen und die Eisdiele Déja Vu am Marktplatz. In beiden Fällen waren finanzielle Probleme die Ursache. Nachfolger gibt es bisher nicht.

Jahrelang hatte die Fam...