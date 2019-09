Pattensen-Mitte

Im neuen Rathaus von Pattensen hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Das Feuer ist nach Auskunft von Stadtsprecherin Andrea Steding von zwei Jugendlichen mit Absicht gelegt worden. Verletzt wurde niemand.

Der Brandmelder in dem Gebäude am Rathauplatz/Ecke Göttinger Straße löste um 13.55 Uhr aus. Zu der Zeit herrschte im Rathaus kein Publikumsverkehr, es befanden sich aber zwischen 40 und 50 Beschäftigte in ihren Büros. „Alle haben das Haus in relativ geordneter Manier verlassen“, berichtete Steding. Die Ortsfeuerwehr Pattensen unter der Leitung von Ortsbrandmeister Ulrich Fleischmann rückte mit drei Fahrzeugen an. Auch die Beamten der Polizeistation Pattensen waren schnell vor Ort und nahmen mehrere Zeugenaussagen auf.

Jugendliche setzen Handtuchhalter in Brand

Offenbar hatten sich zwei männliche Jugendliche im Rathaus aufgehalten. Sie hatten nach Auskunft mehrerer Zeugen etwa fünf Minuten, bevor der Feueralarm losging, die Besuchertoilette im Erdgeschoss und dann das Rathaus verlassen. Wie Steding sagte, hatten die jungen Männer ein Feuerzeug so lange unter einen Handtuchhalter gehalten, bis Halter und Papier in Brand gerieten. Ein Rathausmitarbeiter zog geistesgegenwärtig das brennende Papier aus dem Halter, legte es ins Waschbecken und ließ Wasser darüber laufen.

Die Feuerwehrleute prüften die Räume auf Schwelbrände und konnten nach etwa einer Dreiviertelstunde wieder abrücken. Der Sachschaden sei gering, sagte Steding, das Entsetzen aber groß. „Wie kann man mutwillig in so einem neuen Gebäude Feuer legen?“, fragte sie. Der Vorfall werde für die Täter Konsequenzen haben. Es handele sich um Schüler der KGS Pattensen. „Mehrere Zeugen konnten der Polizei gute Personenbeschreibungen geben.“ Die Stadt hat Anzeige erstattet.

Konsequenzen auch für Unbeteiligte

Auch für Unbeteiligte gibt es Konsequenzen: Häufig sitzen Jugendliche auf den Bänken vor dem Rathaus – vermutlich, um den Zugang zum freien WLAN zu nutzen. Doch in der Vergangenheit hat die Stadt an den Bänken dort Müll und zerschmetterte Glasflaschen gefunden. „Deshalb haben wir das WLAN jetzt abgeschaltet“, sagte Steding.

Von Kim Gallop