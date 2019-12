Pattensen könnte erste Kinderärztin bekommen – doch die Kassenärztliche Vereinigung lehnt das ab

Pattensen

Zum ersten Mal gibt es ein realistische Chance, dass in Pattensen eine Kinderarztpraxis eröffnet. Doch es gibt bürokratische Hürden: Die Kassenärzliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) lehnt den Antrag der promovierten Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin Dr. Joke Buring ab. Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann bittet jetzt die Eltern um Hilfe beim Kampf um eine bessere ärztliche Versorgung der Kinder.

Die Ärztin Joke Buring (sprich: Büring) ist in den Niederlanden aufgewachsen und hat dort studiert. Die 36-Jährige lebt mit ihrer Familie seit einigen Jahren in Arnum. Sie hat in den vergangenen Jahren als angestellte Kinderärztin in der Medizinischen Hochschule Hannover und in einer Kinderarztpraxis in Hemmingen gearbeitet, derzeit ist sie in Kinderarztpraxen in Hannover-Kleefeld und Seelze tätig.

Pattensen beim Eisessen kennengelernt

„ Pattensen habe ich bei Ausflügen mit meiner Familie beim Eisessen kennen gelernt“, sagt Buring beim Pressegespräch am Montagvormittag im Dienstzimmer der Bürgermeisterin im Rathaus von Pattensen. Als sie beschlossen hatte, sich mit einer eigenen Praxis niederzulassen, sei die Wahl auf Pattensen gefallen, weil es dort keinen Kinderarzt gibt. Räume hat sie ebenfalls schon gefunden: an der Dammstraße in der Altstadt, wo es früher eine Frauenarztpraxis gab.

KVN spricht von Überversorgung

Das Problem: Weil es nach Ansicht der KVN eine Überversorgung gibt, sind Kinderärzte in ganz Deutschland gesperrt. Wollen sie sich dennoch niederlassen, können sie eine Sonderzulassung beantragen. Dies hat Buring getan, doch der Antrag wurde abgelehnt.

Im Rathaus von Pattensen hat Buring mit ihrem Wunsch weit offene Türen eingerannt. Bürgermeisterin Ramona Schumann sagte, sie haben den Wunsch nach einer Kinderarztpraxis in der Stadt seit Jahren auf ihrer politischen Agenda: „Seit dem Antrag von der CDU“, versichert sie (siehe Infokasten).

Initiative der CDU bleibt ohne Erfolg Die CDU Pattensen hatte im Herbst 2012 im Rat beantragt, dass sich die Stadt nach Kräften dafür einsetzt, dass sich in Pattensen ein Kinderarzt niederlässt. CDU-Ratsmitglied Julia Recke, inzwischen Ratsvorsitzende, hatte sich damals der Sache besonders angenommen. Sie hatte sich kundig gemacht und erfahren, dass die Stadt allein wenig tun konnte, außer etwa einem Arzt bei der Suche nach Praxisräumen zu helfen. Auch damals galt die Region um Pattensen als überversorgt, es gab aber die Möglichkeit der Sonderbedarfszulassung. Doch die Voraussetzung dafür ist, dass sich ein Arzt in Pattensen niederlassen will. Allein: Ein solcher Kinderarzt war damals nicht zu finden. Es hätte noch die Möglichkeit gegeben, dass eine Praxis aus einer anderen Kommunen eine sogenannte Zweigpraxis in Pattensen eröffnet. Um eine Praxis zu finden, die in Pattensen eine Niederlassung eröffnen wollte, hatte die Stadt Anfang 2013 alle Praxen innerhalb der Region angeschrieben. Doch die Suche blieb ohne Erfolg.

Kritik an Kriterien der KVN

Die Unterstützung für Buring werde von allen Ratsfraktionen in Pattensen mitgetragen, sagte Schumann. Seit sie von dem Niederlassungswunsch wisse, habe sie mehrere Gespräche mit Vertretern der KVN geführt und auch mehrere Briefe geschrieben, „um die Dringlichkeit zu untermauern“. Der Bedarf an wohnortnaher ärztlicher Versorgung sei vorhanden, versicherte sie –auch weil durch Neubaugebiete in Pattensen die Zahl der Kinder stetig steige

Die Bürgermeisterin kritisierte die Kriterien der KVN. Denn bei der Frage nach der Versorgung sei nur die Zahl der Praxen innerhalb einer bestimmten Region entscheidend, nicht aber die Erreichbarkeit. In der Tat sind in Hemmingen, Laatzen und Sarstedt Kinderarztpraxen vorhanden. Viele Familien oder auch Alleinerziehende seien aber auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. „Nicht jeder hat ein Auto. Und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von Schulenburg nach Laatzen: Das dauert anderthalb Stunden“, sagt Schumann.

Manche Familien müssen nach Hannover oder Seelze fahren

Buring weist auf ein weiteres Problem hin: Einige Kinderarztpraxen – wie auch manche andere Facharztpraxis – sind so überlastet, dass sie keine neue Patienten annehmen. So könne es passieren, dass Familien aus Hemmingen oder Pattensen nach vielen Telefonaten erst in der Nordstadt in Hannover oder in Seelze eine Praxis finden, wo sie ihr Neugeborenes vorstellen können.

Gegen die Ablehnung durch die KVN ist ein Einspruch möglich. Dafür setzt Schumann auch auf die Hilfe der Eltern in Pattensen. „Wir brauchen etwas Handfestes, wir brauchen es schwarz auf weiß“, sagt sie. Deshalb bittet sie Eltern, Großeltern und andere Betreuungspersonen aus Pattensen, ihre ganz persönlichen Schwierigkeiten auf der Suche nach einem Kinderarzt zu schildern. Die Berichte sollten per E-Mail an rathaus@pattensen.de geschickt werden.

