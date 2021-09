Pattensen-Mitte

Wer schon immer mal etwas über die Pattenser Heimatstube oder über den zur DHP-Partei gehörenden Pattenser Reichstagsabgeordneten Heinrich Langwost lesen wollte, hat nun dazu die Gelegenheit: Das alljährlich seit 2005 vom Förderverein für die Stadtgeschichte von Springe herausgegebene „Springer Jahrbuch“ ist neu erschienen.

Auf 142 Seiten bietet es mit 21 Aufsätzen über die Geschichte von Springe und aus dem Altkreis Springe – dazu gehörten auch Ortsteile von Pattensen und Hemmingen – viel historischen Lese- und Gesprächsstoff.

Zwei Aufsätze zur Pattenser Geschichte

Zur Pattenser Stadtgeschichte hat Hermann Schuhrk zwei Aufsätze beigesteuert. Mit historischen Fotos unterstützt, widmet sich der Heimatforscher dabei der Geschichte der Heimatstube an der Steinstraße 9. In einem weiteren Beitrag geht es um das Leben und Wirken des zur konservativ-föderalistischen Deutsch-Hannoverschen Partei (DHP) gehörenden Langwost. Dieser lebte von 1874 bis 1944, wurde in Pattensen geboren und dort auch beigesetzt.

Auch in der Pattenser Heimatstube ist das Springer Jahrbuch 2021 erhältlich. Quelle: Torsten Lippelt

„Wir sind regelmäßig mit Berichten aus der Pattenser Geschichte im Springer Jahrbuch, weil es sich für Pattensen allein nicht rechnen würde, ein eigenes Jahrbuch herauszugeben“, begründet Schuhrk für die Heimatstube die Beteiligung an der Buchreihe aus der Nachbarkommune.

Weitere Geschichten von Wilkenburg bis Barsinghausen

In weiteren Geschichten geht es mit vielen Fotos und Illustrationen um Münzfunde aus dem Römerlager Wilkenburg und um Hannovers Könige. Es beinhaltet ein Interview des Barsinghäuser Glühlampenpioniers Heinrich Göbel mit der New Yorker Zeitung „The Sun“ und eine Vorstellung regionaler Wespenarten.

Zu kaufen und auch zu bestellen gibt es das in einer Auflage von 1000 Stück gedruckte „Springer Jahrbuch 2021“ ab sofort in der Heimatstube Pattensen und in der Bücherecke an der Dammstraße. Ein Exemplar kostet 5 Euro. „Wir erfreuen uns eines großen dauerhaften Abnehmerstammes“, berichtet Schuhrk.

Von Mark Bode