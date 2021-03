Pattensen

Wieder durch Geschäfte bummeln oder im Außenbereich des Lieblingsrestaurants das Leibgericht verzehren: Diese Wünsche werden sich für Pattenser in ihrer Kommune wohl so schnell nicht erfüllen. Zwar hat Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) angekündigt, dass die Stadt bei der Region noch Interesse anmelden werde, als Modellkommune ausgewählt zu werden. Doch die Verwaltungschefin ist skeptisch, dass Pattensen hierbei den Zuschlag erhält. „Wir haben als kleine Kommune Nachteile gegenüber anderen“, sagt sie.

Das Land Niedersachsen hatte beschlossen, dass ein Modellprojekt gestartet werden soll, das unter Einhaltung von Hygienekonzepten die Öffnung von Gastronomie, Kultureinrichtungen und Gewerbe vorsieht. Der niedersächsische Städtetag hatte sich dafür entschieden, dass insgesamt 25 Kommunen in den ehemaligen vier Regierungsbezirken des Landes ausgewählt werden sollen. Neben jeweils zwei Oberzentrum im ehemaligen Regierungsbezirk Hannover stehen dort drei Mittel- und ein Grundzentrum zur Auswahl.

Schumann kritisiert: zu wenige Grundzentren

Pattensen könnte theoretisch das Grundzentrum werden. „Wir wären nicht abgeneigt“, sagt Schumann. Schließlich sei es das Bestreben der Verwaltung, den Handel und die Gastronomie in der Corona-Pandemie zu unterstützen. Sie kritisiert die Entscheidung, dass es jeweils nur ein Grundzentrum geben soll. „Darüber bin ich nicht glücklich“, sagt sie deutlich. „Man sollte die Grundzentren weiter stärken.“ Das sei angebrachter, als dafür zu sorgen, dass sich viele Menschen in den Oberzentren wie Hannover und Hildesheim begegneten.

Welche finanziellen Kosten auf Pattensen zukämen, wenn die Kommune tatsächlich den Zuschlag als Grundzentrum erhalten sollte, könne Schumann derzeit noch gar nicht beziffern. Allein den personellen Aufwand bezeichnet sie als „große Herausforderung“, da die Verwaltung „sehr gering besetzt“ sei. Ihr Lösungsansatz: mit den Gewerbetreibenden Rücksprache halten.

Power-Vorsitzender Schröder: „Gesellschaft geht am Stock“

Das unterstützt Dirk Schröder, Vorsitzender des Vereins Power, in dem sich aktuell 55 Unternehmer aus Pattensen zusammengeschlossen haben. „Wir würden alles Mögliche in Bewegung setzen, um eine Öffnung zu realisieren“, sagt er. Seiner Aussage nach habe es bislang noch keinen Austausch mit dem Rathaus gegeben. Doch er sei hoffnungsvoll, dass Power mit ins Boot geholt werde. Er sieht viele Bürger und Gewerbetreibende aufgrund der Corona-Pandemie und der behördlich angeordneten Einschränkungen derzeit „seelisch und moralisch angegriffen. Die Gesellschaft geht am Stock“, sagt er. Der Lockdown führe „bis zur Zerstörung des Gewerbes“.

Ab 6. April soll das Projekt für drei Wochen laufen. Neben Hannover hatten sich auch Garbsen, Laatzen, Langenhagen, Lehrte, Neustadt, Sehnde, Wunstorf und Wennigsen als Modellkommune beworben. Vorbild ist Tübingen. In der Stadt in Baden-Württemberg können Menschen mit einem tagesaktuellen Schnelltest im Zentrum unter anderem einkaufen sowie Kinos und Museen besuchen.

Von Mark Bode