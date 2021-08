Pattensen

Kurz vor dem Ende der Sommerferien konnten Kinder als Teil der Ferienpassaktionen noch einmal etwas Besonderes unternehmen. Unter anderem haben sie das Leben auf dem Bauernhof und die dort lebenden Tiere etwas näher kennengelernt. Eine andere Gruppe wandelte hingegen auf den Spuren von Wilhelm Busch und besuchte dessen Geburtsort Wiedensahl. Zu den beiden Veranstaltungen hatten jeweils politische Organisationen eingeladen.

Kinder khaben als Teil der Pattenser Ferienpassaktion das Leben auf dem Bauernhof näher kennengelernt. Quelle: privat

Ponys striegeln und reiten

Zwölf Mädchen und Jungen besuchten den Hof von Anja Biber in Koldingen. Kinder sollten die Gelegenheit erhalten, in das Hofleben hineinzuschnuppern. Sie konnten sogar kräftig mithelfen und Ponys striegeln, satteln und reiten. Auch der Ausflug auf dem Anhänger eines Traktors zum nah gelegenen Kuhstall kam bei den Kindern gut an. Zum Abschluss erkundeten sie den Heuboden und spielten dort Verstecken. Einige Teilnehmer wären am liebsten noch länger auf dem Biberhof geblieben. Zu der Veranstaltung hatte die Pattenser Frauen Union in Zusammenarbeit mit dem CDU-Ortsverband Koldingen eingeladen. „Wir freuen uns, dass wir den Kindern dieses Abenteuer ermöglichen konnten“, sagte Stefanie Behrends, Vorsitzende der örtlichen Frauen Union.

Mitglieder der Jusos unternehmen im Rahmen der Ferienpassaktion mit Kindern einen Ausflug nach Wiedensahl, dem Geburtsort des Dichters Wilhelm Busch. Quelle: privat

Picknick im Park

Die Jusos aus Hemmingen und Pattensen unternahmen mit einer kleinen Gruppe einen Ausflug nach Wiedensahl, dem Geburtsort des niedersächsischen Malers und Dichters Wilhelm Busch. „Für uns ist es wichtig, unseren Kleinsten die Möglichkeit zu bieten, dass sie mehr über die Kultur, die Brauchtümer und die Geschichte unseres schönen Bundeslandes erfahren können“, sagte der Juso-Vorsitzende Lasse Ahrens. Die Gruppe besuchte das Geburtshaus Wilhelm Buschs, picknickte im Park, bewunderte ein Trauerschwanenpaar auf dem Wiedensahler Teich und stellte abschließend gemeinsam Leder- und Stoffarmbänder her und verzierte diese.

Von Mark Bode