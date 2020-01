Pattensen/Langenhagen

Gleich hoch hinaus geht es zu Beginn des neuen Jahres für Ausnahmeläufer Haftom Weldaj: Am Sonnabendvormittag ist der aus Eritrea stammende und für den TSV Pattensen startende Leistungssportler zu einem Höhentraining nach Äthiopien geflogen. Per Turkish-Airlines-Flug TK1554 ging es über Istanbul nach Addis Abeba.

Zum Flughafen Langenhagen begleitet wurde Weldaj von seinem Pattenser Trainer und Mentor Friedrich Weber, dessen Frau Brunhild und Tochter Astrid Frank. „Er wird mir die nächsten Monate fehlen“, sagte die von Weldaj auch liebevoll „Mama“ genannte Brunhild Weber bereits am Abflugterminal. Sie kocht öfter für den in Pattensen lebenden Sportler, mit dem sie auch schon mal gemeinsam eine vegane Linsensuppe zubereitet. „ Haftom kann gut kochen“, erzählt sie lobend über ihn.

„Und mir fehlt meine ganze Familie“, zeigte sich auch Weldaj bewegt von der mehrmonatigen Trennung. Social Media, wie Whatsapp und Skype, sollen helfen, die Zeit zu überbrücken.

Weihnachtsgeschenke für die Familie im Gepäck

Im umfangreichen Reisegepäck hat der Eritreer auch Weihnachtsgeschenke dabei – für seine Frau und ihren gemeinsamen siebenjährigen Sohn Matheus, der in Äthiopien jetzt in die erste Klasse geht. „ Haftom und seine Familie sind äthiopisch-orthodoxe Christen, da wird Weihnachten erst am 6. Januar gefeiert“, sagt Astrid Frank, die den Läufer organisatorisch mit betreut. So auch am Flughafen Langenhagen, als es für kurze Zeit Abfertigungsunstimmigkeiten mit dem Visum in seinem deutschen Reiseausweis für Flüchtlinge gab.

„In Äthiopien besucht Haftom zunächst für eine Woche Frau und Kind in Shire, im Grenzgebiet zu Eritrea. Das ist rund 1000 Kilometer von Addis Abeba entfernt. Die Monate danach wohnt er dann für das Trainingslager mit zwei Sportfreunden in einer Gemeinschaftswohnung in Addis Abeba“, erläuterte Friedrich Weber den Zeitplan der Reise.

Training unter Profibedingungen

Drei Monate lang wird der 29-Jährige nun unter Profibedingungen im Trainingscamp von Weltmeister und Olympiasieger Kenenisa Bekele daran arbeiten, seine Laufleistungen zu verbessern. „Das Trainingscamp von Bekele in Sululta liegt etwa auf 2700 Metern Höhe“, sagt Friedrich Weber. Von der Höhenlage und den professionellen Rahmenbedingungen erhoffen sich Weldaj und Weber weitere sportliche Fortschritte. Schließlich hat der 2008 aus Eritrea vor dem Militärdienst geflohene Pattenser seine sportliche Laufbahn erst begonnen, als er im Januar 2015 nach Schulenburg kam.

Pattensens Ausnahmeläufer Haftom Weldaj ( links) fliegt für drei Monate ins Trainingslager des dreifachen Olympiasiegers und mehrfachen Weltmeisters Kenenisa Bekele (rechts), nach Äthiopien. Quelle: Privat

Weber, der für den TSV Pattensen die Sportabzeichenabnahme begleitet, erkannte schnell dessen Talent. Mit seinen bisherigen Erfolgen hat Weldaj den TSV dabei bundesweit bekannt gemacht – immerhin ist er inzwischen vierfacher Norddeutscher Meister geworden und dreifacher Niedersachsenmeister. Beim hannoverschen Halbmarathon 2019 wurde er Zweiter, den aktuellen Silvesterlauf rund um den Maschsee gewann er bereits zum dritten Mal in Folge.

Weltmeistertrainer gibt Tipps

Am Rande des Berlin-Marathons im September 2019 hatte Weldaj nun den dortigen Sieger Kenenisa Bekele kennengelernt. Der Äthiopier ist einer der weltbesten Langstreckenläufer. Bekele ist dreifacher Olympiasieger, zwanzigfacher Weltmeister und hält die Weltrekorde über 5000 und 10.000 Meter. Dessen Toptrainer ist Haji Adelo, der auch weitere äthiopische Weltklasseathleten betreut.

„Adelo wollte nicht glauben, dass Haftom bei seinem vergleichsweise geringen Trainingsaufwand zu solchen Leistungen fähig ist. Er meinte, da gebe es bestimmt noch Potenzial“, so Friedrich Weber. „Aufgrund seiner hervorragenden Leistungen haben wir uns deshalb entschlossen, Haftom ein Höhentrainingslager unter der Leitung von Haji Adelo in Äthiopien zu sponsern“, fuhr er fort. „Gucken wir mal, was dabei herauskommt.“ Ein Gradmesser für den Erfolg soll am 26. April dann der Halbmarathon in Hannover sein.

Weldaj strebt deutschen Pass an

Und noch ein weiteres hochgestecktes Ziel hat der auch 2020 weiterhin für den TSV startende Haftom Weldaj: „Mein Wunsch ist es, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erhalten, damit ich auch an den deutschen Leichtathletikmeisterschaften teilnehmen kann.“ Und selbstverständlich hält Weldaj auch weiterhin an seinem obersten Ziel fest: endlich seine Frau und seinen Sohn aus Äthiopien nach Deutschland nachholen.

Von Torsten Lippelt