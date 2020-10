Pattenser Rat will weiter tagen – vollständig und in der Öffentlichkeit

Pattensen

Regionsweit steigt die Zahl der Corona-Infektionen. Pattensen verzeichnet mit zurzeit sieben Infizierten die kleinste Zahl an Erkrankungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 26,8. „Doch wir sind keine Insel. Viele Pattenser arbeiten außerhalb ihrer Heimatstadt, und ebenso bekommen wir Besuch aus unseren Nachbarkommunen“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann ( SPD). Sie hält deshalb immer einen wachsamen Blick auf die Entwicklung der Pandemie in der Region Hannover und im Landkreis Hildesheim.

Sitzungen finden wie geplant statt

Der nicht öffentlich tagende Verwaltungsausschuss hat sich am Dienstagabend Gedanken über die Gestaltung der Politik in den nächsten Wochen gemacht. Im Raum stand die Möglichkeit, vorerst auf Sitzungen von Ortsräten und Fachausschüssen zu verzichten und den Rat der Stadt zu verkleinern. Die Stadtverwaltung hatte auf diese Alternativen hingewiesen, da jede öffentliche Sitzung die Gefahr einer Ansteckung erhöht. Vorerst soll dies jedoch nicht umgesetzt werden. „Die für November angekündigten Sitzungen von Ortsräten, Fachausschüssen und des Rats finden statt“, sagt Schumann. Sie sollen nur abgesagt werden, wenn das Land eine Verordnung herausgibt, die dies verbietet. „Das kann ich mir aber nicht vorstellen“, sagt Schumann.

Anzeige

Ortsratssitzungen kann die Bürgermeisterin aus eigener Verantwortung absagen. Für die vorübergehende Streichung von Fachausschüssen muss sie sich mit den Fraktionen abstimmen. „Ich will in diesem Punkt aber keine Einzelentscheidung treffen, sondern mit den Fraktionsvertretern über Ortsräte und Fachausschüsse gemeinsam beraten“, sagt Schumann.

Ratsmitglieder diskutieren alternative Sitzungsformen

Für die Bürgermeisterin ging es zunächst vor allem darum, gemeinsam mit den Ratsmitgliedern Alternativen zu entwickeln, um in Notfällen schnell reagieren zu können. „Wir waren uns einig darüber, dass wir die Öffentlichkeit der Sitzungen so lange wie möglich garantieren wollen“, sagte Schumann. Politische Entscheidungen in der Nichtöffentlichkeit des Verwaltungsausschusses zu treffen, soll nur der letzte Schritt sein. Alternative Formen, die Öffentlichkeit zulassen und dennoch Sicherheit bieten, seien zum Beispiel Onlinesitzungen oder auch Diskussionen unter freiem Himmel. „Die Fraktionen wollen sich jetzt noch einmal darüber beraten“, sagt Schumann.

Lesen Sie auch: Corona in Pattensen: Rathaus bereitet sich auf steigende Zahlen vor

Die nächsten öffentlichen Sitzungen sind die der Ortsräte Jeinsen und Pattensen. Der Ortsrat in Jeinsen tagt am Mittwoch, 4. November, ab 19 Uhr im Landgasthaus Jeinsen und der Ortsrat Pattensen am Donnerstag, 5. November, ab 19 Uhr in der Aula der Ernst-Reuter-Schule. Schumann weist noch einmal darauf hin, dass sich Besucher für jede Sitzung zwingend vorher im Rathaus unter der Telefonnummer (0 51 01) 1 00 10 anmelden müssen. „Spontan werden vor Ort keine Besucher eingelassen“, sagt sie.

An öffentlichen Plätzen müssen Masken getragen werden

Nach einer Verordnung des Landes müssen an allen öffentlichen Plätzen jetzt Masken getragen werden. Für Schumann sind das alle Orte, an denen sich Menschen aus mehreren Haushalten begegnen können. „Ich setze meine Maske auf, sobald ich aus dem Auto steige und mich in der Öffentlichkeit bewege. Das mache ich schon seit Wochen so“, sagt sie. Unerlässlich sei das Tragen von Masken unter anderem auf dem Parkplatz beim Calenberg-Center und auch vor dem Eingang von Schulen, weil dort häufig größere Gruppen zusammenstehen.

Im allgemeinen Umgang mit der Pandemie rät Schumann dazu, gelassen zu bleiben, aber umsichtig zu sein. Sie zitiert einen Tweet des Journalisten Georg Restle: „Pandemischer Imperativ: Handle stets so, als seist du coronapositiv und als gehöre dein Gegenüber einer Risikogruppe an.“ Die Bürgermeisterin weist darauf hin, dass Menschen auch schon Überträger der Krankheit sein können, wenn sie selbst noch keine Symptome haben und glauben, gesund zu sein.

Von Tobias Lehmann