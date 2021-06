Pattensen-Mitte

Seit 2002 hatte das Windspiel aus Metall auf dem Partnerschaftsplatz in Pattensen-Mitte gestanden – allerdings mit einigen Unterbrechungen. Denn Randalierer haben sich an dem Kunstwerk aus Edelstahl schon mehrfach zu Schaffen gemacht und es in Mitleidenschaft gezogen. Das ist vor einiger Zeit wieder passiert. Deshalb liegt das Windspiel derzeit in der Werkstatt des Schmieds Günter Siebert, der die geschwungenen Metallbögen kreiert hatte. Weil es erneut verbogen und von der Witterung etwas in Mitleidenschaft gezogen wurde, soll es vom Fachmann wieder auf Vordermann gebracht werden. Und schließlich gleich noch einen prominenteren neuen Standort erhalten: auf dem Rathausplatz.

„Ich warte nur noch auf das endgültige Okay der Verwaltung“, sagt Siebert. Grundsätzlich seien sich beide Seiten einig. Allerdings könne die Stadt ihre Zusage noch nicht geben, solange der Haushalt nicht genehmigt ist. „Es scheitert derzeit an den fehlenden Mitteln“, sagt Pattensens Erster Stadtrat Axel Müller. Siebert gibt sich geduldig. Er findet den Schaden an seiner Kreation zwar „sehr ärgerlich“, doch gleichzeitig freut er sich auch darauf, an den symbolisierten beiden Flussläufen der Seine und der Leine arbeiten zu können. „Es soll anschließend wieder aussehen wie neu“, sagt er.

Aufstellen ist für dieses Jahr geplant

Wie überhaupt ein Teil verbogen werden konnte, sei Siebert immer noch schleierhaft. „Ich kann es mir nicht erklären“, sagt er. Wie lange die Reparaturarbeiten und das Aufpolieren genau dauern werden, könne er nicht sagen. „Es ist aber realistisch, es in diesem Jahr noch am neuen Platz anzubringen. Auch das will Siebert keinem anderen Handwerker überlassen. „Ich werde alles selber machen“, sagt er.

In der französischen Partnerstadt St. Aubin-lès-Elbeuf gibt es ein zweites Windspiel, das ebenfalls Siebert hergestellt hatte. Dort ist die Gefahr deutlich geringer, dass es Schäden nimmt. Es befindet sich dort am Eingang zum Hochzeitssaal. „Ich habe nichts dagegen, wie die Franzosen es gelöst haben. Aber für mich gehört ein Windspiel nach draußen.“

Die von Günter Siebert erstellte Grafik zeigt, an welcher Stelle auf dem Rathausplatz das Windspiel zukünftig stehen soll. Quelle: Repro: Mark Bode

Neuer Standort auf dem Rathausplatz

Deshalb soll es in Zukunft auf dem Rathausplatz stehen. Siebert erklärt, er sei einst rund um den Rathausplatz gegangen und hätte diesen genau inspiziert. „Ich wollte feststellen, von welchem Punkt aus hat das Objekt die sinnvollste und positivste Wirkung hat und nicht aufdringlich wirkt.“ Die Stelle habe er – mit Blick auf das Gebäude von der Göttinger Straße aus – links vom Haupteingang gefunden. Die Stadt – Müller und Bürgermeisterin Ramona Schumann – hatten sich damit einverstanden erklärt. „Es passt dort optisch“, sagt Schumann.

So kam Günter Siebert auf die Form des Windspiels Der Schmied Günter Siebert erinnert sich noch ganz genau: Der damalige Pattenser Bürgermeister habe ihm etwa ein halbes Jahr vor der geplanten Feier anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft mit dem französischen Ort St. Aubin-lès-Elbeuf bei ihm angerufen. „Er fragte, ob ich nicht etwas machen und mal einen Entwurf anfertigen könnte“, sagt Siebert. Der kreative Schmied fing an zu grübeln. „Was ist eine gute Idee, um die Partnerschaft zu symbolisieren“, habe er sich immer wieder gefragt. Um sich Inspirationen zu holen, habe er sich die Briefköpfe der offiziellen Schreiben der jeweiligen Stadtverwaltungen angeschaut. „Pattensen hatte darauf einen Schwung mit der Leine. St. Aubin mit der Seine.“ Damit hatte er die zündende Idee. Er zeichnete eine Skizze mit geschwungenen Bögen und einer Kugel dazu. Später sollte dies aus Edelstahl gefertigt werden. Rechtzeitig zur großen Feier im Mai wurde das Kunstwerk auf dem Partnerschaftsplatz enthüllt. Ein baugleiches Modell bekamen die Franzosen als Geschenk mit.

Den Partnerschaftsplatz möchte sie dennoch nicht aufgeben. „Es gibt in dieser Richtung keine Überlegungen“, sagt sie. Im Gegenteil: „Das, was angelegt ist, möchten wir gerne wieder herrichten.“ Das wäre ganz im Sinne des Ex-Bürgermeisters Günther Griebe, der sich kürzlich gegenüber dieser Zeitung kritisch äußerte. Er bemängelte das Engagement der Verwaltung, die Städtepartnerschaft zu pflegen. Siebert hofft, dass diese Freundschaft der beiden Städte weiter Bestand haben wird. Für ihn ist sein Windspiel ein Ausdruck dieser Freundschaft. „Diese Völkerverständigung gehört für mich gefördert.“

Von Mark Bode