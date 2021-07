Pattensen-Mitte

Am Mittwoch, 21. Juli, kommt die Plattduitsche Runne Calenbarg wieder um 19 Uhr bei La Pasta in den Pattenser Burgterrassen, Auf der Burg 6, in Pattensen-Mitte zusammen. Organisator Hermann Schuhrk teilt mit, dass zukünftig immer – wie bereits vor der Corona-Pandemie – alle Interessierten an plattdeutscher Sprache am dritten Mittwoch eines Monats willkommen sind.

Literatur von Henze und Wille im Fokus

„Dabei kommen alle niederdeutschen Mundarten zu ihrem Recht, nicht nur das heimische Calenberger Platt“, sagt Schuhrk. Allerdings hätten die Geschichten Wilhelm Henzes und Friedrich Willes, die beide maßgeblich die niederdeutsche Literatur in dieser Gegend geprägt haben, einen besonderen Stellenwert für die Arbeit in der Runne, erklärt Schuhrk weiter.

Wer an der alten Heimatsprache Norddeutschlands Freude hat, ob er sie selbst spricht oder auch nur gern hört, ist bei den Zusammenkünften der Runne willkommen. Rückfragen beantwortet Hermann Schuhrk unter Telefon (05066) 690285. Er bittet darum, dass aufgrund der Corona-Situation bis zum Sitzplatz ein Mund-Nasen-Schutz getragen wird. Im Sitzen könne dieser abgenommen werden.

Von Mark Bode