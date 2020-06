Jeinsen

Die Polizei Pattensen sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr in Jeinsen ereignet hat. Nach Angaben der Polizei fuhr ein dunkler BMW Kombi auf der Calenberger Straße von Schulenburg kommend in Richtung Jeinsen.

Im Bereich der Fahrbahnverengung geriet der BMW aus bisher ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr eine 53-jährige mit ihrem Skoda Fabia in Fahrtrichtung Schulenburg. Um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau nach rechts aus, konnte aber den Zusammenstoß der linken Außenspiegel nicht mehr verhindern.

Anzeige

Durch den Zusammenstoß flogen Glassplitter in das geöffnete Seitenfenster und verletzten die 53-jährige Fahrerin leicht am Arm. Der BMW-Fahrer stoppte kurz sein Fahrzeug, fuhr jedoch anschließend einfach weiter.

Weitere HAZ+ Artikel

Wer Hinweise zum Unfall oder dem unfallfüchtigen BMW geben kann, meldet sich bei der Polizei Pattensen unter Telefon (05101) 855950.

Mehr Meldungen von Polizei und Feuerwehr aus Pattensen finden Sie hier in unserem Polizeiticker.

Von Kim Gallop