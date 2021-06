Beim Rangieren oder der Fahrt eines großen Fahrzeugs durch die Wilhelm-Henze-Straße in Pattensen ist am Freitag eine Dachrinne beschädigt worden. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Zu der an der Scheune an der Wilhelm-Henze-Straße in Pattensen verursachten Schadenshöhe konnte die Polizei am Wochenende noch keine Angaben machen. Quelle: Andreas Gora/imago-images.de