Pattensen

Am Ende war es der Ratsvorsitzenden Julia Recke ( CDU) schon sichtlich unangenehm. Fünf Plätze musste sie in der Ratssitzung am Donnerstagabend in der Ernst-Reuter-Schule für die neu zu besetzenden Fachausschüsse zwischen den Fraktionen der Freien Wähler und der Unabhängigen Wählergemeinschaft Jeinsen (UWJ) auslosen. Alle fünf Plätze gingen an die Freien Wähler. „Ich freue mich eigentlich immer über Ausgewogenheit. Doch hier hat das Los entschieden“, sagte sie.

Alle sieben Ausschüsse müssen neu besetzt werden

Nachdem Anfang Juli drei CDU-Mitglieder aus ihrer Fraktion ausgetreten und der UWG beigetreten waren, mussten die Plätze im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss und den sechs politischen Fachausschüssen neu vergeben werden. Die entsprechende Regelung schreibt das Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz vor. Die Fraktionen der Freien Wähler und der UWJ bestehen jeweils nur aus zwei Mitgliedern. Mit dieser Fraktionsstärke können sie nicht in jedem Ausschuss einen stimmberechtigten Sitz beanspruchen.

Nach der Auslosung haben die Freien Wähler jetzt in jedem Ausschuss einen stimmberechtigten Sitz. Die UWJ ist stimmberechtigt nur noch im Verwaltungsausschuss und dem Schulausschuss vertreten. Im Bauausschuss, Feuerschutzausschuss, Finanzausschuss, Sozialausschuss und dem Ausschuss für den Eigenbetrieb Wasserversorgung darf jeweils eines der beiden Fraktionsmitglieder Dirk Meyer oder Günter Kleuker nur noch als beratendes Mitglied teilnehmen.

Grüne bekommen ersten Ausschussvorsitz

Ebenfalls neu vergeben wurde der Vorsitz der Ausschüsse. Der nicht öffentliche Verwaltungsausschuss wird immer vom Bürgermeister eine Kommune geführt und bleibt somit in der Hand von Verwaltungschefin Ramona Schumann. Weiterhin werden wie bisher der Schulausschuss von Matthias Friedrichs ( SPD) und der Bauausschuss von Heinrich Lindenberg ( CDU) geleitet. Vorsitzender des Finanzausschusses bleibt Michael Wahl, nach seinem Austritt aus der CDU jetzt jedoch als Mitglied der UWG.

Neuer Vorsitzender des Feuerschutzausschusses ist Martin Jausch ( CDU), der Andreas Ohlendorf ( SPD) ablöst. Die SPD-Ratsfrau Marion Kimpioka übernimmt den Sozialausschuss, der zuvor von Martin Jausch ( CDU) geleitet wurde. Der Vorsitz des Ausschusses für den Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde zwischen CDU, SPD und den Bündnisgrünen ausgelost. Hier zog Ratsvorsitzende Julia Recke die Bündnisgrünen, die mit drei Mitgliedern im Rat vertreten sind. Den Vorsitz des Ausschusses übernimmt Fraktionsvorsitzende Sandra Stets.

Von Tobias Lehmann