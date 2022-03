Razzia in Pattensen: Hat sich Waffenschein-Prüfer bestechen lassen?

Pattensen

Eine Wohnungsdurchsuchung der Polizei in Pattensen hat am Dienstag für viel Aufregung gesorgt. In der Gerüchteküche war die Rede von einem Leichenwagen und SEK-Beamten im Einsatz. Ganz so martialisch war es dann doch nicht. „Im Rahmen von Ermittlungen wegen Bestechung und Bestechlichkeit haben wir zwei Wohnungen in Pattensen und Nordstemmen sowie das Gebäude eines Schützenvereins durchsucht“, erklärte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover.

Ermittelt werde gegen zwei Männer (79 und 48 Jahre alt). Der 79-Jährige aus Pattensen soll als Prüfer „Leistungen“ vom Prüfling (48) erhalten haben. Es sei um die Prüfung für den Nachweis der Waffensachkunde gegangen, die nötig für den Besitz von Schusswaffen ist. Welcher Art die „Leistungen“ gewesen sein sollen, wollte der Sprecher der Staatsanwaltschaft nicht sagen. Ebenso wenig, wie die Ermittlungen in Gang gekommen sind. Begründung: „Ermittlungstaktische Gründe“ sprechen derzeit dagegen.

Beide Beschuldigte hätten sich „kooperativ gezeigt“ und die geforderten Unterlagen herausgegeben. Die Durchsuchungen im Schießsport-Klub hätten nichts ergeben. Um welchen Schützen-Verein es sich handelt, teilte Eisenhauer nicht mit. Die Bestechung soll sich 2021 zugetragen haben.

Der Verdacht auf illegalen Waffenbesitz ließ sich nicht bestätigen. Bei dem 79-Jährigen seien zwar mehrere Waffen gefunden worden. „Sie befinden sich aber legal in seinem Besitz“, erklärte der Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch.

Von Mark Bode und Thomas Nagel