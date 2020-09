Hannover

Die Region Hannover will schon in der kommenden Woche das neue und umstrittene Naturschutzgebiet an der südlichen Leine beschließen. Ein Bereich liegt in der Landeshauptstadt, betroffen sind aber auch Hemmingen, Laatzen und Pattensen sowie die Stadt Hildesheim. Das Areal mit dem Namen „ Leineaue zwischen Hannover und Ruthe“ ist rund 1000 Hektar groß und umfasst die Leine und die alte Leine. Aber auch einige Seen gehören dazu, wie zum Beispiel Teile der Koldinger Teiche. Vögel, Biber, Fischotter und Fledermäuse, die sich in diesem Bereich ausgebreitet haben, sollen durch das Naturschutzgebiet besser geschützt werden.

Sondersitzung bei der Region

Wie bekannt wurde, treffen sich am kommenden Dienstag, 7. Oktober, die Mitglieder der Regionsversammlung zu einer Sondersitzung – denn der Zeitdruck ist groß. „Wir sind unter Zugzwang, weil wir, wie alle niedersächsischen Landkreise, stark mit der Umsetzung der Ausweisung von Naturschutzgebieten hinterher hängen“, sagte ein Regionssprecher. Bis zum 15. Oktober müssen die Gebiete umgesetzt sein, andernfalls drohen Strafen in Millionenhöhe durch die EU. Bei der Ausweisung des FFH-Gebiets „ Leineaue zwischen Hannover und Ruthe“ drückt man deshalb aufs Tempo.

Zuletzt hatten die Angler gegen die Pläne protestiert. Nach den Plänen der Region soll auf Abschnitten der Leine soll bis zu zehn Monate im Jahr ein Nachtangelverbot gelten, bis zu neun Monate sogar tagsüber. Die Angler befürchten deshalb eine erhebliche Einschränkung ihres Hobbys.

